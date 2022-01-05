https://sputnik-georgia.ru/20220105/tsiskaridze-khochetsya-zabyt-vse-eto-bezobrazie-i-naslazhdatsya-zhiznyu-263254424.html

Цискаридзе: хочется забыть все это безобразие и наслаждаться жизнью

Цискаридзе: хочется забыть все это безобразие и наслаждаться жизнью

Знаменитый артист балета, педагог, колумнист Sputnik Николай Цискаридзе поделился итогами ушедшего года

2022-01-05T15:15+0400

2022-01-05T15:15+0400

2022-01-05T15:15+0400

общество

россия

грузия

аналитика

колумнисты

обзоры

николай цискаридзе

коронавирус covid-19

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Подводя итоги ушедшего года, осознаю: я счастлив, потому что ничего особенно плохого не происходило. Из хорошего - я не болел. Вроде все было в порядке. Спокойный, хороший год. И слава Богу! Никто никуда не рвался, не мучился. Работы много, никаких эксцессов не было. И это прекрасно, потому что в нынешнее время все достаточно непросто. Счастье, что все хорошо.Ведь наша жизнь с этой пандемией коронавируса сильно изменилась: помимо того, что одни этим вирусом переболели, а другие - потеряли любимых, родных и друзей, люди стали меньше ездить, путешествовать по миру. А это очень неприятно. Лично у моей Академии Русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге не состоялись ни одни гастроли. Все время мы активно готовились, готовились, готовились, и все вновь и вновь отменялось. Это уже порядком надоело.Я лично никуда не езжу. И стараюсь об этом даже не думать. Просто каждый раз, когда ты хочешь куда-то поехать, задумываешься: "Ой, а надо ли? Ой, а что делать?!" И так далее, и так далее.Я желаю, чтобы никто не болел, чтобы все были счастливы, чтобы границы открылись и прекратился весь этот бардак, связанный с коронавирусом. Я считаю, что будет счастьем, если в конце концов мы будем без всего этого безобразия жить и наслаждаться жизнью! Терпеть это все уже невозможно. Хочется навсегда забыть, что это время было.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Николай Цискаридзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23351/85/233518596_470:0:2518:2047_100x100_80_0_0_3773e2940138a9efb14f3148666a8aed.jpg

Николай Цискаридзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23351/85/233518596_470:0:2518:2047_100x100_80_0_0_3773e2940138a9efb14f3148666a8aed.jpg

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общество, россия, грузия, аналитика, колумнисты, обзоры, николай цискаридзе, коронавирус covid-19