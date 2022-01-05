https://sputnik-georgia.ru/20220105/v-batumi-iz-avariynogo-doma-evakuirovali-zhiltsov-263405350.html

В Батуми из аварийного дома эвакуировали жильцов

В Батуми из аварийного дома эвакуировали жильцов

В данное время назначена экспертиза здания, после чего выяснится, безопасно ли проживание в доме

2022-01-05T21:58+0400

2022-01-05T21:58+0400

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Эвакуация семей в целях безопасности произведена из жилого дома на улице Джавахишвили №47 в Батуми - это произошло из-за трещин в опорном столбе, сообщает "Аджария ТВ".Как сообщила Служба муниципальных сервисов, назначена экспертиза здания, после чего выяснится, безопасно ли проживание в доме и какие работы необходимо провести. До завершения экспертизы мэрия Батуми оплатит семьям съемные квартиры.В доме четыре подъезда: лишь жильцам первого и второго подъездов пришлось покинуть квартиры. При этом, как говорят горожане, некоторые семьи до сих пор остаются в квартирах, потому что еще не нашли съемные, а идти им больше некуда.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, батуми