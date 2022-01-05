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В Грузии полиция ищет пропавшего музыканта
В Грузии полиция ищет пропавшего музыканта
Исполнителя Котэ Канделаки, по распространившейся в СМИ информации, последний раз видели вчера в городе Мцхета 05.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. В Грузии вот уже второй день семья и друзья ищут пропавшего музыканта Котэ Канделаки.Коллеги исполнителя распространяют информацию о пропаже друга на страницах своих соцсетей и просят о помощи в поисках."С прошлой ночи пропал наш друг Котэ Канделаки. Если у кого-то есть информация, может быть вы поможете нам его найти!?" - пишет певица Salio на своей странице в соцсети Facebook.По распространившейся в СМИ информации, Канделаки последний раз видели 4 января в городе Мцхета, в поселке Нареквави.О версиях, где может находиться музыкант, пока не сообщается. О пропаже молодого мужчины уже сообщили в полицию, ведутся поисковые работы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В Грузии полиция ищет пропавшего музыканта

22:11 05.01.2022 (обновлено: 22:13 05.01.2022)
© photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FBМашина патрульной полиции в столице Грузии во время комендантского часа
Машина патрульной полиции в столице Грузии во время комендантского часа - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
© photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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Исполнителя Котэ Канделаки, по распространившейся в СМИ информации, последний раз видели вчера в городе Мцхета
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. В Грузии вот уже второй день семья и друзья ищут пропавшего музыканта Котэ Канделаки.
Коллеги исполнителя распространяют информацию о пропаже друга на страницах своих соцсетей и просят о помощи в поисках.
"С прошлой ночи пропал наш друг Котэ Канделаки. Если у кого-то есть информация, может быть вы поможете нам его найти!?" - пишет певица Salio на своей странице в соцсети Facebook.
По распространившейся в СМИ информации, Канделаки последний раз видели 4 января в городе Мцхета, в поселке Нареквави.
О версиях, где может находиться музыкант, пока не сообщается. О пропаже молодого мужчины уже сообщили в полицию, ведутся поисковые работы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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