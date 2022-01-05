https://sputnik-georgia.ru/20220105/v-tbilisi-skonchalsya-akter-nikoloz-katsaridze-263392297.html
В Тбилиси скончался актер Николоз Кацаридзе
В Тбилиси скончался актер Николоз Кацаридзе
Точная причина смерти артиста пока не установлена. По предварительной версии, Кацаридзе умер от сердечного приступа
2022-01-05T13:45+0400
2022-01-05T13:45+0400
2022-01-05T14:20+0400
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Известный грузинский актер Николоз (Ника) Кацаридзе скончался в возрасте 43 лет, говорится в сообщении тбилисского Государственного академического театра имени Шота Руставели.Точная причина смерти артиста пока не установлена. По предварительной версии, Кацаридзе умер от сердечного приступа.Николоз Кацаридзе родился 29 ноября 1978 года в Тбилиси. Он окончил актерский факультет Грузинского театрального института. Кацаридзе был актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели с 2005 года.Среди ролей артиста - Сэр Тоби Белч (Шекспир, "Двенадцатая ночь Рождества, или как вам это нравится", режиссер Р. Стуруа); Мастер (Д. Клдиашвили, "Беда Дариспана"", режиссеры - Р. Стуруа, З. Папуашвили), Король (Арчил Сулакаури "Саламура", режиссер - Р. Стуруа, режиссеры - Р. Чхаидзе, Д. Квирцхалия) и др.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В Тбилиси скончался актер Николоз Кацаридзе
13:45 05.01.2022 (обновлено: 14:20 05.01.2022)
Точная причина смерти артиста пока не установлена. По предварительной версии, Кацаридзе умер от сердечного приступа
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Известный грузинский актер Николоз (Ника) Кацаридзе скончался в возрасте 43 лет, говорится в сообщении тбилисского Государственного академического театра имени Шота Руставели.
Точная причина смерти артиста пока не установлена. По предварительной версии, Кацаридзе умер от сердечного приступа.
"Сегодня наш театр переживает величающую печаль и боль. Умер актер Николоз Кацаридзе", - написано в сообщении на странице театра в социальной сети.
Николоз Кацаридзе родился 29 ноября 1978 года в Тбилиси. Он окончил актерский факультет Грузинского театрального института. Кацаридзе был актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели с 2005 года.
Среди ролей артиста - Сэр Тоби Белч (Шекспир, "Двенадцатая ночь Рождества, или как вам это нравится", режиссер Р. Стуруа); Мастер (Д. Клдиашвили, "Беда Дариспана"", режиссеры - Р. Стуруа, З. Папуашвили), Король (Арчил Сулакаури "Саламура", режиссер - Р. Стуруа, режиссеры - Р. Чхаидзе, Д. Квирцхалия) и др.
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