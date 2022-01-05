https://sputnik-georgia.ru/20220105/v-tbilisi-skonchalsya-akter-nikoloz-katsaridze-263392297.html

В Тбилиси скончался актер Николоз Кацаридзе

В Тбилиси скончался актер Николоз Кацаридзе

Точная причина смерти артиста пока не установлена. По предварительной версии, Кацаридзе умер от сердечного приступа

2022-01-05T13:45+0400

2022-01-05T13:45+0400

2022-01-05T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Известный грузинский актер Николоз (Ника) Кацаридзе скончался в возрасте 43 лет, говорится в сообщении тбилисского Государственного академического театра имени Шота Руставели.Точная причина смерти артиста пока не установлена. По предварительной версии, Кацаридзе умер от сердечного приступа.Николоз Кацаридзе родился 29 ноября 1978 года в Тбилиси. Он окончил актерский факультет Грузинского театрального института. Кацаридзе был актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели с 2005 года.Среди ролей артиста - Сэр Тоби Белч (Шекспир, "Двенадцатая ночь Рождества, или как вам это нравится", режиссер Р. Стуруа); Мастер (Д. Клдиашвили, "Беда Дариспана"", режиссеры - Р. Стуруа, З. Папуашвили), Король (Арчил Сулакаури "Саламура", режиссер - Р. Стуруа, режиссеры - Р. Чхаидзе, Д. Квирцхалия) и др.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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