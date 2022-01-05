"Власть не падет", заявил президент охваченного митингами Казахстана
00:40 05.01.2022 (обновлено: 01:03 05.01.2022)
На центральной площади Алма-Аты произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя митинги в разных городах страны, призвал жителей проявить благоразумие и не поддаваться на внутренние и внешние провокации, сообщает РИА Новости.
© AP Photo / Vladimir TretyakovГазовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алматы
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алматы
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Несанкционированные митинги начались в Казахстане на фоне двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ.
"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", — сказал Токаев в видеообращении.
Во вторник вечером на центральной площади Алма-Аты произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ.
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алматы
Подразделения правоохранительных органов вытеснили основную часть митингующих с площади Республики в центре города, где расположены мэрия Алма-Аты, а в нескольких сотнях метров - Алма-Атинская резиденция главы государства.
Протестующие разгромили несколько полицейских автомашин, припаркованных на площади.
Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области до 19 января.
Минэнерго страны ранее объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации.
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алматы
Токаев подчеркнул, все законные просьбы и требования протестующих будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения.
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алматы
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