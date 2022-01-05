https://sputnik-georgia.ru/20220105/vlast-ne-padet-zayavil-prezident-okhvachennogo-mitingami-kazakhstana--263382465.html

"Власть не падет", заявил президент охваченного митингами Казахстана

"Власть не падет", заявил президент охваченного митингами Казахстана

На центральной площади Алма-Аты произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ

2022-01-05T00:40+0400

2022-01-05T00:40+0400

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касым-жомарт токаев

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя митинги в разных городах страны, призвал жителей проявить благоразумие и не поддаваться на внутренние и внешние провокации, сообщает РИА Новости.Несанкционированные митинги начались в Казахстане на фоне двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Во вторник вечером на центральной площади Алма-Аты произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ. Подразделения правоохранительных органов вытеснили основную часть митингующих с площади Республики в центре города, где расположены мэрия Алма-Аты, а в нескольких сотнях метров - Алма-Атинская резиденция главы государства.Протестующие разгромили несколько полицейских автомашин, припаркованных на площади.Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области до 19 января.Минэнерго страны ранее объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации.Токаев подчеркнул, все законные просьбы и требования протестующих будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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