Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220105/voennye-na-ulitsakh-alma-aty-kazakhstan-v-usloviyakh-rezhima-chp---video-263404190.html
Военные на улицах Алма-Аты: Казахстан в условиях режима ЧП - видео
Военные на улицах Алма-Аты: Казахстан в условиях режима ЧП - видео
В Казахстане продолжаются массовые беспорядки и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Смотрите в видео кадры из Алма-Аты 05.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-05T20:27+0400
2022-01-05T20:49+0400
видео
казахстан
мультимедиа
беспорядки
уличные беспорядки
акции протеста
в мире
ситуация в казахстане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/05/263404120_0:0:3261:1834_1920x0_80_0_0_061f857476135e889c0942fad45158be.jpg
Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Ате и нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Утром 5 января Токаев решил отправить в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Лидер Казахстана также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Токаев заявил, что с сегодняшнего дня становится руководителем Совета безопасности республики. Ранее Совбез возглавлял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/05/263404120_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_19a5b5be283744064170aceb8db1ef40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, казахстан, мультимедиа, беспорядки, уличные беспорядки, акции протеста, видео, в мире, ситуация в казахстане

Военные на улицах Алма-Аты: Казахстан в условиях режима ЧП - видео

20:27 05.01.2022 (обновлено: 20:49 05.01.2022)
© video: Sputnik
Подписаться на
В Казахстане продолжаются массовые беспорядки и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Смотрите в видео кадры из Алма-Аты
Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Ате и нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Утром 5 января Токаев решил отправить в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Лидер Казахстана также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Токаев заявил, что с сегодняшнего дня становится руководителем Совета безопасности республики. Ранее Совбез возглавлял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:26Режим ЧП введен на всей территории Казахстана
21:21Как быстро прийти в форму после новогодних застолий? Ответ диетолога
21:02В России ищут родных летчика из Грузии, погибшего во время ВОВ
20:27Военные на улицах Алма-Аты: Казахстан в условиях режима ЧП - видео
20:20Новшество на дорогах в Тбилиси – проспект Меликишвили станет двусторонним
20:00Календарь праздников и выходных в Грузии в 2022 году
19:59Рейс из Тбилиси в Алма-Ату отложен из-за беспорядков в Казахстане
19:19Преступления, которые потрясли Грузию в 2021 году
18:36Новые проездные в Тбилиси: когда жители столицы смогут их приобрести?
18:03Президент заявил о первых жертвах в ходе митингов в Казахстане
18:01"Омикрон" в Грузии: число зараженных новым штаммом коронавируса растет
17:27Гордость Грузии – лучшие спортсмены страны по итогам года
16:27В Казахстане отключился интернет, беспорядки продолжаются
16:20Еще один младенец стал жертвой коронавируса в Грузии
15:50Когда станут доступны назальная и детская вакцины от коронавируса?
15:15Цискаридзе: хочется забыть все это безобразие и наслаждаться жизнью
15:11Стоит ли ждать прорыва в отношениях Грузии и России в 2022 году? Мнение экспертов
14:26Главное о COVID на 5 января: в Грузии за сутки зараженных вдвое больше, чем выздоровевших
14:05Горящие здания и стрельба - беспорядки в Алма-Ате продолжаются
13:45В Тбилиси скончался актер Николоз Кацаридзе