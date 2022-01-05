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Военные на улицах Алма-Аты: Казахстан в условиях режима ЧП - видео
Военные на улицах Алма-Аты: Казахстан в условиях режима ЧП - видео
В Казахстане продолжаются массовые беспорядки и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Смотрите в видео кадры из Алма-Аты 05.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-05T20:27+0400
2022-01-05T20:27+0400
2022-01-05T20:49+0400
видео
казахстан
мультимедиа
беспорядки
уличные беспорядки
акции протеста
в мире
ситуация в казахстане
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Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Ате и нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Утром 5 января Токаев решил отправить в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Лидер Казахстана также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Токаев заявил, что с сегодняшнего дня становится руководителем Совета безопасности республики. Ранее Совбез возглавлял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
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видео, казахстан, мультимедиа, беспорядки, уличные беспорядки, акции протеста, видео, в мире, ситуация в казахстане
Военные на улицах Алма-Аты: Казахстан в условиях режима ЧП - видео
20:27 05.01.2022 (обновлено: 20:49 05.01.2022)
В Казахстане продолжаются массовые беспорядки и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Смотрите в видео кадры из Алма-Аты
Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Ате и нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки.
Утром 5 января Токаев решил отправить в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Лидер Казахстана также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Токаев заявил, что с сегодняшнего дня становится руководителем Совета безопасности республики. Ранее Совбез возглавлял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.