https://sputnik-georgia.ru/20220105/voennye-na-ulitsakh-alma-aty-kazakhstan-v-usloviyakh-rezhima-chp---video-263404190.html

Военные на улицах Алма-Аты: Казахстан в условиях режима ЧП - видео

Военные на улицах Алма-Аты: Казахстан в условиях режима ЧП - видео

В Казахстане продолжаются массовые беспорядки и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Смотрите в видео кадры из Алма-Аты 05.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-05T20:27+0400

2022-01-05T20:27+0400

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видео

казахстан

мультимедиа

беспорядки

уличные беспорядки

акции протеста

в мире

ситуация в казахстане

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Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Ате и нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Утром 5 января Токаев решил отправить в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Лидер Казахстана также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Токаев заявил, что с сегодняшнего дня становится руководителем Совета безопасности республики. Ранее Совбез возглавлял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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