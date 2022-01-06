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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 567
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 567
За последние 24 часа от коронавируса скончался 41 человек, выздоровели за сутки 2 105 человек 06.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 567. Скончался 41 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 949 176 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 105 человек, а с начала пандемии – 908 813. Скончались 14 082.За сутки сделано 41 236 тестов, в том числе 24 593 на антиген и 16 643 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 8,65%, за последние 14 дней – 6,18%, за последние семь дней – 7,43%.В стране всего привиты против коронавируса - 2 536 824 человека, за сутки сделали прививку - 7 867.В карантине в данное время находятся 55 человек, в стационарах – 4 372, в карантинных отелях - 936.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 567

10:54 06.01.2022 (обновлено: 11:09 06.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние 24 часа от коронавируса скончался 41 человек, выздоровели за сутки 2 105 человек
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 567. Скончался 41 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 949 176 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 105 человек, а с начала пандемии – 908 813. Скончались 14 082.
За сутки сделано 41 236 тестов, в том числе 24 593 на антиген и 16 643 ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 8,65%, за последние 14 дней – 6,18%, за последние семь дней – 7,43%.
В стране всего привиты против коронавируса - 2 536 824 человека, за сутки сделали прививку - 7 867.
В карантине в данное время находятся 55 человек, в стационарах – 4 372, в карантинных отелях - 936.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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