https://sputnik-georgia.ru/20220106/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3-567-263411108.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 567

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 567

За последние 24 часа от коронавируса скончался 41 человек, выздоровели за сутки 2 105 человек 06.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-06T10:54+0400

2022-01-06T10:54+0400

2022-01-06T11:09+0400

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 567. Скончался 41 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 949 176 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 105 человек, а с начала пандемии – 908 813. Скончались 14 082.За сутки сделано 41 236 тестов, в том числе 24 593 на антиген и 16 643 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 8,65%, за последние 14 дней – 6,18%, за последние семь дней – 7,43%.В стране всего привиты против коронавируса - 2 536 824 человека, за сутки сделали прививку - 7 867.В карантине в данное время находятся 55 человек, в стационарах – 4 372, в карантинных отелях - 936.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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