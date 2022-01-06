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Что нельзя делать на Святки 2022: приметы и обычаи праздника

Что нельзя делать на Святки 2022: приметы и обычаи праздника

Святки - веселый народный праздник, который длится с Рождества до Крещения Господня 06.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-06T19:41+0400

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справки

грузия

рождество

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У православных Святки начинаются 7 января и заканчиваются 18 января - в Крещенский Сочельник – в этот период, по церковному уставу, поста нет.Какие обычаи и приметы связаны с праздником, а также что можно и нельзя делать на Святки, читайте в материале Sputnik Грузия.Традиции и обычаиВ старину, на Святки помогали бедным и немощным, а также, по традиции, обменивались подарками. Обычай на Святки дарить подарки восходит к событиям Вифлеемской ночи, когда волхвы в дар новорожденному Спасителю принесли золото, ладан и смирну.На Святки, по обычаю, готовили вкусные угощения и накрывали праздничные столы. Блюд обязательно должно было быть 12 – по числу апостолов. В праздник дети и молодежь занимались колядованием – наряжаясь в различные костюмы, ходили в гости к односельчанам с большой самодельной рождественской звездой и распевали колядки – духовные песенки, посвященные Рождеству.Со Святками связано много обычаев и примет, в том числе и подкладывать монетку в праздничный пирог - кому попадется счастливая монетка, тот весь год будет удачлив.Завершался двенадцатидневный период Святок традиционным купанием в проруби на Крещение.Что можно и нельзя делать на СвяткиНа Святки, чтобы не накликать беду, нельзя охотится и резать скотину.Нельзя в праздник ругаться и злиться – по приметам, все слова и мысли, сказанные в это время, вернутся сторицей.На Святки, по обычаю, нельзя стирать и делать уборку - по приметам, это может навлечь неприятности на дом.Плохая примета заниматься на Святки рукоделием - нельзя шить, вышивать, вязать и так далее, чтобы избежать неприятностей.Венчаться на Святки, а также проводить любые другие светские праздничные мероприятия, также нельзя.Нельзя злоупотреблять спиртными напитками и объедаться – церковь излишества не приветствует.Во время Святок нужно помогать нуждающимся и слабым, одним словом делать добрые дела. Радость также нужно дарить родным и близким – сделать для всех подарки и уделить больше времени.Желательно сходить в церковь и помолиться.ПриметыСо Святками связанно и много примет. Чтобы год был удачным, все старались в Рождественский Сочельник вести себя за столом сдержано и как можно меньше разговаривать.Плохая примета сажать на угол стола незамужних и неженатых молодых людей - считалось, что они никогда не смогут создать свою семью.Снег в Рождественский Сочельник – хорошая примета, она предвещала урожайный год и рост капитала в семье.По приметам, год будет счастливым, если каша в Старый Новый год получалась вкусной и рассыпчатой, а если подгорала – ее быстро выбрасывали, чтобы избежать беды в семье.Если в Рождество морозно – это хорошая примета, значит в семье будут царить взаимопонимание и любовь.Давать в Старый Новый год взаймы – плохая примета, можно весь год провести в долгах. Хорошая примета - пасмурная и влажная погода на Крещение, она предвещает обильный урожай.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , грузия, рождество