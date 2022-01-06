https://sputnik-georgia.ru/20220106/gnetuschaya-tishina-i-voennye-na-ulitsakh-video-iz-stolitsy-kazakhstana-263409101.html

Гнетущая тишина и военные на улицах: видео из столицы Казахстана

Гнетущая тишина и военные на улицах: видео из столицы Казахстана

Массовые беспорядки охватили Казахстан. В стране введен режим ЧП. К вечеру 5 января ситуация в столице страны стабильная - введен комендантский час. Как... 06.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-06T01:55+0400

2022-01-06T01:55+0400

2022-01-06T01:55+0400

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Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки.Митингующих президент Токаев называет "международными террористическими бандами", которые прошли "серьезную подготовку за рубежом". По его словам, действия этих людей нужно рассматривать как акт агрессии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Токаев в среду попросил лидеров стран ОДКБ о помощи. Перед этим он сменил главу комитета нацбезопасности Казахстана. На смену Кариму Масимову пришел экс-глава службы госохраны Ермек Сагимбаев. Также Токаев ввел режим чрезвычайного положения на всей территории Казахстана. Запрещены митинги и другие массовые скопления людей, ограничен въезд и выезд из населенных пунктов. Кроме того, вводится комендантский час с 23:00 до 07:00.СМИ сообщают о захвате митингующими зданий госучреждений и стратегических объектов. В Алма-Ате горели здания акимата (мэрия), прокуратуры и правящей партии "Нур Отан", а также машины на улицах. Протестующие также заняли аэропорт в Алма-Ате.

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