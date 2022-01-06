https://sputnik-georgia.ru/20220106/gruzinskie-gandbolisty-sygrali-vnichyu-s-komandoy-finlyandii-263419291.html

Грузинские гандболисты сыграли вничью с командой Финляндии

Грузинские гандболисты сыграли вничью с командой Финляндии

Самым результативным игроком в составе хозяев стал Теймураз Орджоникидзе, забросивший семь мячей 06.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-06T13:45+0400

2022-01-06T13:45+0400

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ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Мужская сборная Грузии по гандболу сыграла дома вничью 22:22 с командой Финляндии в отборочном матче чемпионата Европы 2024 года.Первая половина встречи осталась за финнами (9:8), но после перерыва хозяева заметно прибавили и за 11 минут до финальной сирены имели перевес в четыре мяча. Однако удержать своего преимущества подопечные Санду Флориана Якоба не смогли, и встреча завершилась вничью 22:22.Самым результативным игроком в составе хозяев стал Теймураз Орджоникидзе, забросивший семь мячей. Еще шесть голов на свой счет записал Георгий Цховребадзе.Стоит отметить, что своим партнерам по национальной сборной не смогли помочь сразу три ведущих игрока - Хазейн Рустамов, Николоз Каландадзе и Ираклий Чиковани.Ответный матч между сборными Грузии и Финляндии состоится 9 января в Хельсинки. Победитель плей-офф получит путевку в групповую стадию отборочного турнира чемпионата Европы.Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин 2024 года пройдет в Германии с 11 по 28 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, германия, георгий цховребадзе, международная федерация гандбола, ираклий чиковани