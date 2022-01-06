https://sputnik-georgia.ru/20220106/kak-protestuyuschie-v-kazakhstane-shturmovali-akimat-v-alma-ate--video-263410823.html

Как протестующие в Казахстане штурмовали акимат в Алма-Ате- видео

Как протестующие в Казахстане штурмовали акимат в Алма-Ате- видео

Эксклюзивные кадры штурма акимата в Алма-Ате, снятые репортером Sputnik Казахстан. Позже люди ворвались в здание. Затем городскую администрацию подожгли... 06.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-06T09:18+0400

2022-01-06T09:18+0400

2022-01-06T09:49+0400

видео

казахстан

мультимедиа

беспорядки

ситуация в казахстане

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Массовые акции начались в Казахстане с первых дней нового года из-за роста цен на сжиженный газ. Хотя власти заявили, что стоимость топлива понизят, протесты продолжились и охватили крупные города. Президент республики ввел в нескольких регионах режим чрезвычайного положения, но это не остановило беспорядки. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Протестующие штурмуют правительственные здания и учреждения, поджигают их, сжигают полицейские машины и военную технику, вступают в стычки и нападают на представителей правоохранительных органов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что эти организованные беспорядки управляются из-за рубежа, и попросил миротворческой помощи у государств ОДКБ.

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