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Как протестующие в Казахстане штурмовали акимат в Алма-Ате- видео
Как протестующие в Казахстане штурмовали акимат в Алма-Ате- видео
Эксклюзивные кадры штурма акимата в Алма-Ате, снятые репортером Sputnik Казахстан. Позже люди ворвались в здание. Затем городскую администрацию подожгли... 06.01.2022, Sputnik Грузия
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Массовые акции начались в Казахстане с первых дней нового года из-за роста цен на сжиженный газ. Хотя власти заявили, что стоимость топлива понизят, протесты продолжились и охватили крупные города. Президент республики ввел в нескольких регионах режим чрезвычайного положения, но это не остановило беспорядки. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Протестующие штурмуют правительственные здания и учреждения, поджигают их, сжигают полицейские машины и военную технику, вступают в стычки и нападают на представителей правоохранительных органов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что эти организованные беспорядки управляются из-за рубежа, и попросил миротворческой помощи у государств ОДКБ.
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видео, казахстан, мультимедиа, беспорядки, ситуация в казахстане, видео

Как протестующие в Казахстане штурмовали акимат в Алма-Ате- видео

09:18 06.01.2022 (обновлено: 09:49 06.01.2022)
© video: Sputnik
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Эксклюзивные кадры штурма акимата в Алма-Ате, снятые репортером Sputnik Казахстан. Позже люди ворвались в здание. Затем городскую администрацию подожгли. Сотрудников акимата в здании не было
Массовые акции начались в Казахстане с первых дней нового года из-за роста цен на сжиженный газ. Хотя власти заявили, что стоимость топлива понизят, протесты продолжились и охватили крупные города. Президент республики ввел в нескольких регионах режим чрезвычайного положения, но это не остановило беспорядки.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Протестующие штурмуют правительственные здания и учреждения, поджигают их, сжигают полицейские машины и военную технику, вступают в стычки и нападают на представителей правоохранительных органов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что эти организованные беспорядки управляются из-за рубежа, и попросил миротворческой помощи у государств ОДКБ.
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