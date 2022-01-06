https://sputnik-georgia.ru/20220106/kak-vyglyadit-stolitsa-kazakhstana-posle-vvedeniya-rezhima-chp---video-263430397.html

Как выглядит столица Казахстана после введения режима ЧП - видео

Как выглядит столица Казахстана после введения режима ЧП - видео

Как выглядит столица Казахстана? Что изменилось после введения режима ЧП и ввода в страну миротворцев ОДКБ? Смотрите видео Sputnik 06.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-06T21:57+0400

2022-01-06T21:57+0400

2022-01-06T21:58+0400

видео

казахстан

мультимедиа

беспорядки

акции протеста

ситуация в казахстане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/06/263430344_277:329:2706:1695_1920x0_80_0_0_01b623e0fe3a445aff48f05da7f3a82b.jpg

С 1 января в Казахстане не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ. За несколько дней протесты охватили ряд крупных городов страны, в Алма-Ате слышны выстрелы, митингующие ступают в прямые столкновения с силовиками, жгут правительственные здания, государственные объекты, машины. Президент Казахстана обратился за помощью к ОДКБ и попросил ввести миротворцев в страну для наведения порядка.

казахстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, казахстан, мультимедиа, беспорядки, акции протеста, ситуация в казахстане, видео