https://sputnik-georgia.ru/20220106/kak-vyglyadit-stolitsa-kazakhstana-posle-vvedeniya-rezhima-chp---video-263430397.html
Как выглядит столица Казахстана после введения режима ЧП - видео
Как выглядит столица Казахстана после введения режима ЧП - видео
Как выглядит столица Казахстана? Что изменилось после введения режима ЧП и ввода в страну миротворцев ОДКБ? Смотрите видео Sputnik 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T21:57+0400
2022-01-06T21:57+0400
2022-01-06T21:58+0400
видео
казахстан
мультимедиа
беспорядки
акции протеста
ситуация в казахстане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/06/263430344_277:329:2706:1695_1920x0_80_0_0_01b623e0fe3a445aff48f05da7f3a82b.jpg
С 1 января в Казахстане не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ. За несколько дней протесты охватили ряд крупных городов страны, в Алма-Ате слышны выстрелы, митингующие ступают в прямые столкновения с силовиками, жгут правительственные здания, государственные объекты, машины. Президент Казахстана обратился за помощью к ОДКБ и попросил ввести миротворцев в страну для наведения порядка.
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/06/263430344_779:230:2732:1695_1920x0_80_0_0_bbd4fb2173b63b8969363c4f2624aa11.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, казахстан, мультимедиа, беспорядки, акции протеста, ситуация в казахстане, видео
Как выглядит столица Казахстана после введения режима ЧП - видео
21:57 06.01.2022 (обновлено: 21:58 06.01.2022)
Как выглядит столица Казахстана? Что изменилось после введения режима ЧП и ввода в страну миротворцев ОДКБ? Смотрите видео Sputnik
С 1 января в Казахстане не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ. За несколько дней протесты охватили ряд крупных городов страны, в Алма-Ате слышны выстрелы, митингующие ступают в прямые столкновения с силовиками, жгут правительственные здания, государственные объекты, машины. Президент Казахстана обратился за помощью к ОДКБ и попросил ввести миротворцев в страну для наведения порядка.