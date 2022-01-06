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Как выглядит столица Казахстана после введения режима ЧП - видео
Как выглядит столица Казахстана после введения режима ЧП - видео
Как выглядит столица Казахстана? Что изменилось после введения режима ЧП и ввода в страну миротворцев ОДКБ? Смотрите видео Sputnik 06.01.2022, Sputnik Грузия
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видео
казахстан
мультимедиа
беспорядки
акции протеста
ситуация в казахстане
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С 1 января в Казахстане не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ. За несколько дней протесты охватили ряд крупных городов страны, в Алма-Ате слышны выстрелы, митингующие ступают в прямые столкновения с силовиками, жгут правительственные здания, государственные объекты, машины. Президент Казахстана обратился за помощью к ОДКБ и попросил ввести миротворцев в страну для наведения порядка.
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видео, казахстан, мультимедиа, беспорядки, акции протеста, ситуация в казахстане, видео

Как выглядит столица Казахстана после введения режима ЧП - видео

21:57 06.01.2022 (обновлено: 21:58 06.01.2022)
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Как выглядит столица Казахстана? Что изменилось после введения режима ЧП и ввода в страну миротворцев ОДКБ? Смотрите видео Sputnik
С 1 января в Казахстане не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ. За несколько дней протесты охватили ряд крупных городов страны, в Алма-Ате слышны выстрелы, митингующие ступают в прямые столкновения с силовиками, жгут правительственные здания, государственные объекты, машины. Президент Казахстана обратился за помощью к ОДКБ и попросил ввести миротворцев в страну для наведения порядка.
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