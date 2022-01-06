https://sputnik-georgia.ru/20220106/kovid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-6-yanvarya-263414867.html

Ковид-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 6 января

Ковид-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 6 января

После Тбилиси, самыми ковид-опасными регионами в стране по-прежнему остаются Аджария и Имерети

2022-01-06T13:33+0400

2022-01-06T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Грузинские медики из 3 567 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 1 821 факт, сообщает пресс-служба Национального центра по контролю заболеваний Грузии.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 567 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 2 105 пациентов, скончался 41. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 949 176 случаев заболевания коронавирусом, 14 082 стали жертвами COVID-19, вылечились – 908 813.В стране за последние 24 часа сделано 41 236 тестов на коронавирус: 24 593 – на антиген и 16 643 – ПЦР-тест. Доля инфицированных в общем числе протестированных по данным за сутки составляет 8,65%, за две недели – 6,18%, за семь дней – 7,43%.В клиниках проходят лечение 4 372 человека, в ковид-гостиницах остается 936 граждан.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, аджария, гурия, национальный центр по контролю заболеваний, самцхе-джавахети, коронавирус covid-19