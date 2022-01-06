https://sputnik-georgia.ru/20220106/mashina-protestuyuschikh-vekhala-v-otseplenie-politseyskikh-kazakhstana---video-263430188.html
Машина протестующих въехала в оцепление полицейских Казахстана - видео
Машина протестующих въехала в оцепление полицейских Казахстана - видео
В казахстанском городе Актобе автомобиль на скорости въехал в полицейских. Они стояли возле местного акимата. Смотрите видео с места ЧП 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T21:25+0400
2022-01-06T21:25+0400
2022-01-06T21:46+0400
видео
казахстан
мультимедиа
беспорядки
акции протеста
ситуация в казахстане
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Автомобиль ВАЗ-2114 пробил оцепление и скрылся с места происшествия. Кто был за рулём – пока неизвестно, кроме того что это один из митингующих. Позже машину нашли в нескольких кварталах от акимата. В результате наезда пострадал один из сотрудников МВД.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!На территории всего Казахстана с 5 по 19 января действует режим ЧП. В страну направлены миротворческие силы ОДКБ. По информации президента Токаева, митинги, которые начались в республике из-за повышения цен на сжиженный газ, финансируются извне.
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видео, казахстан, мультимедиа, беспорядки, акции протеста, ситуация в казахстане, видео
Машина протестующих въехала в оцепление полицейских Казахстана - видео
21:25 06.01.2022 (обновлено: 21:46 06.01.2022)
В казахстанском городе Актобе автомобиль на скорости въехал в полицейских. Они стояли возле местного акимата. Смотрите видео с места ЧП
Автомобиль ВАЗ-2114 пробил оцепление и скрылся с места происшествия. Кто был за рулём – пока неизвестно, кроме того что это один из митингующих. Позже машину нашли в нескольких кварталах от акимата. В результате наезда пострадал один из сотрудников МВД.
На территории всего Казахстана с 5 по 19 января действует режим ЧП. В страну направлены миротворческие силы ОДКБ. По информации президента Токаева, митинги, которые начались в республике из-за повышения цен на сжиженный газ, финансируются извне.