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Машина протестующих въехала в оцепление полицейских Казахстана - видео
Машина протестующих въехала в оцепление полицейских Казахстана - видео
В казахстанском городе Актобе автомобиль на скорости въехал в полицейских. Они стояли возле местного акимата. Смотрите видео с места ЧП 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T21:25+0400
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видео
казахстан
мультимедиа
беспорядки
акции протеста
ситуация в казахстане
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Автомобиль ВАЗ-2114 пробил оцепление и скрылся с места происшествия. Кто был за рулём – пока неизвестно, кроме того что это один из митингующих. Позже машину нашли в нескольких кварталах от акимата. В результате наезда пострадал один из сотрудников МВД.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!На территории всего Казахстана с 5 по 19 января действует режим ЧП. В страну направлены миротворческие силы ОДКБ. По информации президента Токаева, митинги, которые начались в республике из-за повышения цен на сжиженный газ, финансируются извне.
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видео, казахстан, мультимедиа, беспорядки, акции протеста, ситуация в казахстане, видео

Машина протестующих въехала в оцепление полицейских Казахстана - видео

21:25 06.01.2022 (обновлено: 21:46 06.01.2022)
© video: Sputnik /
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В казахстанском городе Актобе автомобиль на скорости въехал в полицейских. Они стояли возле местного акимата. Смотрите видео с места ЧП
Автомобиль ВАЗ-2114 пробил оцепление и скрылся с места происшествия. Кто был за рулём – пока неизвестно, кроме того что это один из митингующих. Позже машину нашли в нескольких кварталах от акимата. В результате наезда пострадал один из сотрудников МВД.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
На территории всего Казахстана с 5 по 19 января действует режим ЧП. В страну направлены миротворческие силы ОДКБ. По информации президента Токаева, митинги, которые начались в республике из-за повышения цен на сжиженный газ, финансируются извне.
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