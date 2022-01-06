https://sputnik-georgia.ru/20220106/mashina-protestuyuschikh-vekhala-v-otseplenie-politseyskikh-kazakhstana---video-263430188.html

Машина протестующих въехала в оцепление полицейских Казахстана - видео

Машина протестующих въехала в оцепление полицейских Казахстана - видео

В казахстанском городе Актобе автомобиль на скорости въехал в полицейских. Они стояли возле местного акимата. Смотрите видео с места ЧП 06.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-06T21:25+0400

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2022-01-06T21:46+0400

видео

казахстан

мультимедиа

беспорядки

акции протеста

ситуация в казахстане

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Автомобиль ВАЗ-2114 пробил оцепление и скрылся с места происшествия. Кто был за рулём – пока неизвестно, кроме того что это один из митингующих. Позже машину нашли в нескольких кварталах от акимата. В результате наезда пострадал один из сотрудников МВД.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!На территории всего Казахстана с 5 по 19 января действует режим ЧП. В страну направлены миротворческие силы ОДКБ. По информации президента Токаева, митинги, которые начались в республике из-за повышения цен на сжиженный газ, финансируются извне.

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