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Метро в Тбилиси будет бесплатным в Рождественскую ночь
Метро в Тбилиси будет бесплатным в Рождественскую ночь
Столичные власти сделали жителям и гостям Тбилиси подарок в Рождественскую ночь
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Жители и гости грузинской столицы в ночь на Рождество, с 6 на 7 января, смогут бесплатно воспользоваться услугами метрополитена, информацию подтвердили в пресс-службе "Тбилисской транспортной компании".Граждане смогут ездить на метро бесплатно с 00:00 до 03:00 часов ночи.Рождество Христово - один из самых больших христианских праздников. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии проводятся праздничные богослужения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, тбилиси, тбилисская транспортная компания, рождество, метро

Метро в Тбилиси будет бесплатным в Рождественскую ночь

12:25 06.01.2022 (обновлено: 13:24 06.01.2022)
© Facebook / Ministry of Internal Affairs of GeorgiaЭпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок в тбилисском метро
Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок в тбилисском метро - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
© Facebook / Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Столичные власти сделали жителям и гостям Тбилиси подарок в Рождественскую ночь
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Жители и гости грузинской столицы в ночь на Рождество, с 6 на 7 января, смогут бесплатно воспользоваться услугами метрополитена, информацию подтвердили в пресс-службе "Тбилисской транспортной компании".
Граждане смогут ездить на метро бесплатно с 00:00 до 03:00 часов ночи.
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov / Перейти в фотобанкСвященнослужители во время службы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
Священнослужители во время службы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
Священнослужители во время службы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov
/
Перейти в фотобанк
Рождество Христово - один из самых больших христианских праздников. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии проводятся праздничные богослужения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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