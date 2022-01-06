https://sputnik-georgia.ru/20220106/metro-v-tbilisi-budet-besplatnym-v-rozhdestvenskuyu-noch-263416154.html

Метро в Тбилиси будет бесплатным в Рождественскую ночь

Метро в Тбилиси будет бесплатным в Рождественскую ночь

Столичные власти сделали жителям и гостям Тбилиси подарок в Рождественскую ночь

2022-01-06T12:25+0400

2022-01-06T12:25+0400

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метро

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Жители и гости грузинской столицы в ночь на Рождество, с 6 на 7 января, смогут бесплатно воспользоваться услугами метрополитена, информацию подтвердили в пресс-службе "Тбилисской транспортной компании".Граждане смогут ездить на метро бесплатно с 00:00 до 03:00 часов ночи.Рождество Христово - один из самых больших христианских праздников. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии проводятся праздничные богослужения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, тбилиси, тбилисская транспортная компания, рождество, метро