https://sputnik-georgia.ru/20220106/metro-v-tbilisi-budet-besplatnym-v-rozhdestvenskuyu-noch-263416154.html
Метро в Тбилиси будет бесплатным в Рождественскую ночь
Метро в Тбилиси будет бесплатным в Рождественскую ночь
Столичные власти сделали жителям и гостям Тбилиси подарок в Рождественскую ночь
2022-01-06T12:25+0400
2022-01-06T12:25+0400
2022-01-06T13:24+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Жители и гости грузинской столицы в ночь на Рождество, с 6 на 7 января, смогут бесплатно воспользоваться услугами метрополитена, информацию подтвердили в пресс-службе "Тбилисской транспортной компании".Граждане смогут ездить на метро бесплатно с 00:00 до 03:00 часов ночи.Рождество Христово - один из самых больших христианских праздников. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии проводятся праздничные богослужения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, тбилиси, тбилиси, тбилисская транспортная компания, рождество, метро
Метро в Тбилиси будет бесплатным в Рождественскую ночь
12:25 06.01.2022 (обновлено: 13:24 06.01.2022)
Столичные власти сделали жителям и гостям Тбилиси подарок в Рождественскую ночь
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Жители и гости грузинской столицы в ночь на Рождество, с 6 на 7 января, смогут бесплатно воспользоваться услугами метрополитена, информацию подтвердили в пресс-службе "Тбилисской транспортной компании".
Граждане смогут ездить на метро бесплатно с 00:00 до 03:00 часов ночи.
Рождество Христово - один из самых больших христианских праздников. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии проводятся праздничные богослужения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.