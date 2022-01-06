https://sputnik-georgia.ru/20220106/nasilie-i-agoniya-kak-prokhodyat-protesty-v-kazakhstane---video-263427864.html

Насилие и агония: как проходят протесты в Казахстане - видео

Насилие и агония: как проходят протесты в Казахстане - видео

Демонстрации, которые начались 1 января после резкого скачка цен на газ, сейчас охватили почти весь Казахстан. Смотрите в видео последствия погромов в ряде... 06.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-06T20:08+0400

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казахстан

мультимедиа

ситуация в казахстане

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Эксклюзивные кадры беспорядков и последствия погромов в Актобе, Костанае и Кызылорде, а также уникальные кадры спецоперации в Алма-Ате - правоохранители зачищают улицы и задерживают участников беспорядков.С 1 января в Казахстане не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженных газ, которые с Нового года выросли с 60 до 120 тенге за литр. Участники скандировали "Газ 50", требуя, чтобы стоимость голубого топлива снизили до 50 тенге за литр, а не до 80-90 тенге, как пообещало правительство. Во вторник президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о начале работы в регионе правительственной комиссии, в которую включены сотрудники администрации президента.

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казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео