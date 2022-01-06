https://sputnik-georgia.ru/20220106/neskolko-rayonov-stolitsy-gruzii-ostanutsya-6-yanvarya-bez-elektrichestva--263411785.html
Несколько районов столицы Грузии останутся 6 января без электричества
Несколько районов столицы Грузии останутся 6 января без электричества
После завершения работ электроснабжение абонентов будет восстановлено, обещают в компании 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T10:04+0400
2022-01-06T10:04+0400
2022-01-06T10:18+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В связи с проведением различных работ подача электроэнергии в части Тбилиси в четверг, 6 января, будет временно ограничена, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на "Темлико".Как говорится в сообщении службы поддержки "Телмико", в связи с неотложными работами электроэнергия будет временно ограничена с 10:00 до 18:00 жителям Восьмого легиона, поселка аэродрома, поселок Орхеви, на улицах Ахвледиани, Мухадзе, Джавахети, Сухишвили, Купрадзе, Котетишвили, 17 героев Шиндиси и Калоубани.Кроме того, света не будет на улицах таких тбилисский районов, как Глдани, Надзаладеви, Сабуртало, Ваке.Компания приносит извинения за доставленные неудобства. После завершения работ электроснабжение абонентов будет восстановлено.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, тбилиси, электроэнергия
Несколько районов столицы Грузии останутся 6 января без электричества
10:04 06.01.2022 (обновлено: 10:18 06.01.2022)
После завершения работ электроснабжение абонентов будет восстановлено, обещают в компании
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В связи с проведением различных работ подача электроэнергии в части Тбилиси в четверг, 6 января, будет временно ограничена, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на "Темлико".
Как говорится в сообщении службы поддержки "Телмико", в связи с неотложными работами электроэнергия будет временно ограничена с 10:00 до 18:00 жителям Восьмого легиона, поселка аэродрома, поселок Орхеви, на улицах Ахвледиани, Мухадзе, Джавахети, Сухишвили, Купрадзе, Котетишвили, 17 героев Шиндиси и Калоубани.
Кроме того, света не будет на улицах таких тбилисский районов, как Глдани, Надзаладеви, Сабуртало, Ваке.
Компания приносит извинения за доставленные неудобства. После завершения работ электроснабжение абонентов будет восстановлено.
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