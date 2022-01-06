https://sputnik-georgia.ru/20220106/neskolko-rayonov-stolitsy-gruzii-ostanutsya-6-yanvarya-bez-elektrichestva--263411785.html

Несколько районов столицы Грузии останутся 6 января без электричества

Несколько районов столицы Грузии останутся 6 января без электричества

После завершения работ электроснабжение абонентов будет восстановлено, обещают в компании 06.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-06T10:04+0400

2022-01-06T10:04+0400

2022-01-06T10:18+0400

общество

новости

грузия

тбилиси

электроэнергия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/06/263412252_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_99dbceb90a7b0a1299bdb8630d14fa25.jpg

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В связи с проведением различных работ подача электроэнергии в части Тбилиси в четверг, 6 января, будет временно ограничена, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на "Темлико".Как говорится в сообщении службы поддержки "Телмико", в связи с неотложными работами электроэнергия будет временно ограничена с 10:00 до 18:00 жителям Восьмого легиона, поселка аэродрома, поселок Орхеви, на улицах Ахвледиани, Мухадзе, Джавахети, Сухишвили, Купрадзе, Котетишвили, 17 героев Шиндиси и Калоубани.Кроме того, света не будет на улицах таких тбилисский районов, как Глдани, Надзаладеви, Сабуртало, Ваке.Компания приносит извинения за доставленные неудобства. После завершения работ электроснабжение абонентов будет восстановлено.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, тбилиси, электроэнергия