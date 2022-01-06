Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220106/neskolko-rayonov-stolitsy-gruzii-ostanutsya-6-yanvarya-bez-elektrichestva--263411785.html
Несколько районов столицы Грузии останутся 6 января без электричества
Несколько районов столицы Грузии останутся 6 января без электричества
После завершения работ электроснабжение абонентов будет восстановлено, обещают в компании 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T10:04+0400
2022-01-06T10:18+0400
общество
новости
грузия
тбилиси
электроэнергия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/06/263412252_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_99dbceb90a7b0a1299bdb8630d14fa25.jpg
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В связи с проведением различных работ подача электроэнергии в части Тбилиси в четверг, 6 января, будет временно ограничена, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на "Темлико".Как говорится в сообщении службы поддержки "Телмико", в связи с неотложными работами электроэнергия будет временно ограничена с 10:00 до 18:00 жителям Восьмого легиона, поселка аэродрома, поселок Орхеви, на улицах Ахвледиани, Мухадзе, Джавахети, Сухишвили, Купрадзе, Котетишвили, 17 героев Шиндиси и Калоубани.Кроме того, света не будет на улицах таких тбилисский районов, как Глдани, Надзаладеви, Сабуртало, Ваке.Компания приносит извинения за доставленные неудобства. После завершения работ электроснабжение абонентов будет восстановлено.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/06/263412252_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c1fccf7a0f11c047b5c779c05807215d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, тбилиси, электроэнергия

Несколько районов столицы Грузии останутся 6 января без электричества

10:04 06.01.2022 (обновлено: 10:18 06.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЛинии электропередач и жилые дома в районе Варкетили в столице Грузии
Линии электропередач и жилые дома в районе Варкетили в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
После завершения работ электроснабжение абонентов будет восстановлено, обещают в компании
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В связи с проведением различных работ подача электроэнергии в части Тбилиси в четверг, 6 января, будет временно ограничена, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на "Темлико".
Как говорится в сообщении службы поддержки "Телмико", в связи с неотложными работами электроэнергия будет временно ограничена с 10:00 до 18:00 жителям Восьмого легиона, поселка аэродрома, поселок Орхеви, на улицах Ахвледиани, Мухадзе, Джавахети, Сухишвили, Купрадзе, Котетишвили, 17 героев Шиндиси и Калоубани.
Кроме того, света не будет на улицах таких тбилисский районов, как Глдани, Надзаладеви, Сабуртало, Ваке.
Компания приносит извинения за доставленные неудобства. После завершения работ электроснабжение абонентов будет восстановлено.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:54Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 567
10:04Несколько районов столицы Грузии останутся 6 января без электричества
09:36Курс лари на четверг – 3,0964 GEL/$1
09:18Как протестующие в Казахстане штурмовали акимат в Алма-Ате- видео
09:16Cитуация в Казахстане сейчас: последние новости
09:01Желтые микроавтобусы исчезнут с улиц Тбилиси с 1 февраля
01:55Гнетущая тишина и военные на улицах: видео из столицы Казахстана
01:43Президент Казахстана обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью - видео
ВчераПередозировка или некачественный препарат? Что стало причиной смерти 19-летней роженицы
ВчераРождественский Сочельник 2022: поздравления, приметы и молитвы
ВчераПрезидент Казахстана назвал митингующих террористами и попросил помощь у ОДКБ
ВчераДля граждан Грузии в Казахстане в связи с беспорядками заработала "горячая линия"
Вчера"Роскосмос" может обеспечить Землю электроэнергией из космоса?
ВчераВ Грузии полиция ищет пропавшего музыканта
ВчераВ Батуми из аварийного дома эвакуировали жильцов
ВчераРежим ЧП введен на всей территории Казахстана
ВчераКак быстро прийти в форму после новогодних застолий? Ответ диетолога
ВчераВ России ищут родных летчика из Грузии, погибшего во время ВОВ
ВчераВоенные на улицах Алма-Аты: Казахстан в условиях режима ЧП - видео
ВчераНовшество на дорогах в Тбилиси – проспект Меликишвили станет двусторонним