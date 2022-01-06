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Обвиняемые в убийстве сверстника подростки останутся в заключении
Обвиняемые в убийстве сверстника подростки останутся в заключении
Убийство девятиклассника произошло в начале декабря в одном из районов Тбилиси 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T21:59+0400
2022-01-06T21:59+0400
новости
грузия
убийство
суд
подростки
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Двое обвиняемых по делу об убийстве 15-летнего подростка по решению Тбилисского городского суда будут ждать приговора в заключении, сообщает телеканал "Рустави-2".Убийство произошло в одном из районов Тбилиси 4 декабря. По делу проходят двое несовершеннолетних. Один из них обвиняется в умышленном убийстве, второй – в сокрытии преступления. Ни один из них вину не признает, сообщает телеканал.Суд на предварительном слушании счел приемлемыми доказательства, представленные прокуратурой.Суд отклонил ходатайство защиты об освобождении обвиняемых под залог, мотивировав свое решение тем, что существует угроза совершения нового преступления или воздействия на свидетелей.Что касается орудия преступления, то оно до сих пор не найдено и его нет в деле. Следующее судебное заседание назначено на 20 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Обвиняемые в убийстве сверстника подростки останутся в заключении

21:59 06.01.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Убийство девятиклассника произошло в начале декабря в одном из районов Тбилиси
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Двое обвиняемых по делу об убийстве 15-летнего подростка по решению Тбилисского городского суда будут ждать приговора в заключении, сообщает телеканал "Рустави-2".
Убийство произошло в одном из районов Тбилиси 4 декабря. По делу проходят двое несовершеннолетних. Один из них обвиняется в умышленном убийстве, второй – в сокрытии преступления. Ни один из них вину не признает, сообщает телеканал.
Суд на предварительном слушании счел приемлемыми доказательства, представленные прокуратурой.
Суд отклонил ходатайство защиты об освобождении обвиняемых под залог, мотивировав свое решение тем, что существует угроза совершения нового преступления или воздействия на свидетелей.
Что касается орудия преступления, то оно до сих пор не найдено и его нет в деле. Следующее судебное заседание назначено на 20 января.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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