https://sputnik-georgia.ru/20220106/pandemiya-covid-19-dostigla-pika---uroven-infitsirovaniya-v-mire-za-nedelyu-uvelichilsya-na-71-263428152.html

Пандемия COVID-19 достигла пика - уровень инфицирования в мире за неделю увеличился на 71%

Пандемия COVID-19 достигла пика - уровень инфицирования в мире за неделю увеличился на 71%

Во всемирной организации здравоохранения прогнозируют новую вспышку эпидемии коронавируса 06.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-06T21:03+0400

2022-01-06T21:03+0400

2022-01-06T21:03+0400

в мире

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Показатель инфицирования коронавирусом в мире увеличился на 71%, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, передает РИА Новости.Она сообщила, что за прошедшую неделю во Всемирную организацию здравоохранения поступили данные о 9,5 миллиона случаев COVID-19, хотя реальные данные могут быть гораздо выше.Ван Керкхове подчеркнула, что за текущую неделю количество заражений будет еще больше, так как только за прошедшие сутки ВОЗ сообщили о 2,2 миллиона заражений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, коронавирус covid-19