https://sputnik-georgia.ru/20220106/pandemiya-covid-19-dostigla-pika---uroven-infitsirovaniya-v-mire-za-nedelyu-uvelichilsya-na-71-263428152.html
Пандемия COVID-19 достигла пика - уровень инфицирования в мире за неделю увеличился на 71%
Пандемия COVID-19 достигла пика - уровень инфицирования в мире за неделю увеличился на 71%
Во всемирной организации здравоохранения прогнозируют новую вспышку эпидемии коронавируса 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T21:03+0400
2022-01-06T21:03+0400
2022-01-06T21:03+0400
в мире
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/04/263363387_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_30786222a80e87cabab668660c3e14c9.jpg
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Показатель инфицирования коронавирусом в мире увеличился на 71%, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, передает РИА Новости.Она сообщила, что за прошедшую неделю во Всемирную организацию здравоохранения поступили данные о 9,5 миллиона случаев COVID-19, хотя реальные данные могут быть гораздо выше.Ван Керкхове подчеркнула, что за текущую неделю количество заражений будет еще больше, так как только за прошедшие сутки ВОЗ сообщили о 2,2 миллиона заражений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/04/263363387_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f30324f6953ba095853b90569c9207f1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, коронавирус covid-19
Пандемия COVID-19 достигла пика - уровень инфицирования в мире за неделю увеличился на 71%
Во всемирной организации здравоохранения прогнозируют новую вспышку эпидемии коронавируса
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik.
Показатель инфицирования коронавирусом в мире увеличился на 71%, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, передает РИА Новости
.
"В еженедельном эпидемиологическом бюллетене, который будет опубликован сегодня ночью, вы увидите, что на глобальном уровне, количество случаев заражений за последние семь дней увеличилось на 71%. Он разнится в зависимости от региона. В США увеличение на 100%, в африканском регионе рост примерно на 7%", - сказала Ван Керкхове на брифинге.
Она сообщила, что за прошедшую неделю во Всемирную организацию здравоохранения поступили данные о 9,5 миллиона случаев COVID-19, хотя реальные данные могут быть гораздо выше.
Ван Керкхове подчеркнула, что за текущую неделю количество заражений будет еще больше, так как только за прошедшие сутки ВОЗ сообщили о 2,2 миллиона заражений.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.