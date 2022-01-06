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https://sputnik-georgia.ru/20220106/pandemiya-covid-19-dostigla-pika---uroven-infitsirovaniya-v-mire-za-nedelyu-uvelichilsya-na-71-263428152.html
Пандемия COVID-19 достигла пика - уровень инфицирования в мире за неделю увеличился на 71%
Пандемия COVID-19 достигла пика - уровень инфицирования в мире за неделю увеличился на 71%
Во всемирной организации здравоохранения прогнозируют новую вспышку эпидемии коронавируса 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T21:03+0400
2022-01-06T21:03+0400
в мире
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Показатель инфицирования коронавирусом в мире увеличился на 71%, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, передает РИА Новости.Она сообщила, что за прошедшую неделю во Всемирную организацию здравоохранения поступили данные о 9,5 миллиона случаев COVID-19, хотя реальные данные могут быть гораздо выше.Ван Керкхове подчеркнула, что за текущую неделю количество заражений будет еще больше, так как только за прошедшие сутки ВОЗ сообщили о 2,2 миллиона заражений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, коронавирус covid-19

Пандемия COVID-19 достигла пика - уровень инфицирования в мире за неделю увеличился на 71%

21:03 06.01.2022
© AFP / MENAHEM KAHANAПандемия коронавируса - туристы в масках в Иерусалиме, Израиль
Пандемия коронавируса - туристы в масках в Иерусалиме, Израиль - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
© AFP / MENAHEM KAHANA
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Во всемирной организации здравоохранения прогнозируют новую вспышку эпидемии коронавируса
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Показатель инфицирования коронавирусом в мире увеличился на 71%, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, передает РИА Новости.

"В еженедельном эпидемиологическом бюллетене, который будет опубликован сегодня ночью, вы увидите, что на глобальном уровне, количество случаев заражений за последние семь дней увеличилось на 71%. Он разнится в зависимости от региона. В США увеличение на 100%, в африканском регионе рост примерно на 7%", - сказала Ван Керкхове на брифинге.

Она сообщила, что за прошедшую неделю во Всемирную организацию здравоохранения поступили данные о 9,5 миллиона случаев COVID-19, хотя реальные данные могут быть гораздо выше.
Ван Керкхове подчеркнула, что за текущую неделю количество заражений будет еще больше, так как только за прошедшие сутки ВОЗ сообщили о 2,2 миллиона заражений.
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