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Премьер Грузии поздравил армян с Рождеством и Крещением
Премьер Грузии поздравил армян с Рождеством и Крещением
Армянская Апостольская Церковь 6 января празднует два праздника одновременно – Рождество и Крещение 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T13:03+0400
2022-01-06T13:03+0400
2022-01-06T13:03+0400
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ираклий гарибашвили
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крещение
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил армян с Рождеством и Крещением, сообщает пресс-служба правительства.В своем поздравительном письме глава правительства отметил важность добрососедских и дружеских отношений между грузинским и армянским народами.Армянская Апостольская Церковь 6 января празднует два праздника одновременно – Рождество и Крещение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, ираклий гарибашвили, рождество, армяне, грузино-армянские отношения, крещение
Премьер Грузии поздравил армян с Рождеством и Крещением
Армянская Апостольская Церковь 6 января празднует два праздника одновременно – Рождество и Крещение
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил армян с Рождеством и Крещением, сообщает пресс-служба правительства.
В своем поздравительном письме глава правительства отметил важность добрососедских и дружеских отношений между грузинским и армянским народами.
"Поздравляю наших армянских соотечественников и братский армянский народ с праздником Рождества Христова и Крещения. Эта многовековая история братства и взаимного уважения основана на добрососедских и дружеских отношениях наших народов, которые, я верю, сохранятся и в будущем. Желаю всем мира, здоровья, радости и успехов", - говорится в заявлении Гарибашвили.
Армянская Апостольская Церковь 6 января празднует два праздника одновременно – Рождество и Крещение.
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