Премьер Грузии поздравил армян с Рождеством и Крещением

"Поздравляю наших армянских соотечественников и братский армянский народ с праздником Рождества Христова и Крещения. Эта многовековая история братства и взаимного уважения основана на добрососедских и дружеских отношениях наших народов, которые, я верю, сохранятся и в будущем. Желаю всем мира, здоровья, радости и успехов", - говорится в заявлении Гарибашвили.