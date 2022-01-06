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Президент Грузии поздравила армян с Рождеством и Крещением
Президент Грузии поздравила армян с Рождеством и Крещением
Глава Грузии обратилась к одной из старейших христианских конфессий 06.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Армянскую апостольскую церковь и ее прихожан с Рождеством и Крещением, сообщает пресс-служба администрации главы государства.Зурабишвили присутствовала на рождественской службе в храме Сурб-Геворга.Армянская Апостольская Церковь 6 января празднует два праздника одновременно – Рождество и Крещение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Президент Грузии поздравила армян с Рождеством и Крещением

19:36 06.01.2022 (обновлено: 20:10 06.01.2022)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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Глава Грузии обратилась к одной из старейших христианских конфессий
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Армянскую апостольскую церковь и ее прихожан с Рождеством и Крещением, сообщает пресс-служба администрации главы государства.
Зурабишвили присутствовала на рождественской службе в храме Сурб-Геворга.

"Поздравляю с Рождеством и Крещением одну из старейших христианских конфессий - Армянскую апостольскую церковь и ее прихожан в Грузии и во всем мире! Пусть этот день принесет каждому из вас мир, здоровье и благополучие! Желаю вам много раз отметить этот великий праздник света и добра!"- сказала Зурабишвили.

Армянская Апостольская Церковь 6 января празднует два праздника одновременно – Рождество и Крещение.
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