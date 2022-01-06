Президент Грузии поздравила армян с Рождеством и Крещением

"Поздравляю с Рождеством и Крещением одну из старейших христианских конфессий - Армянскую апостольскую церковь и ее прихожан в Грузии и во всем мире! Пусть этот день принесет каждому из вас мир, здоровье и благополучие! Желаю вам много раз отметить этот великий праздник света и добра!"- сказала Зурабишвили.