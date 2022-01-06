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Президент Казахстана обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью - видео
Президент Казахстана обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью - видео
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью, так как считает беспорядки в стране внешней агрессией - поскольку... 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T01:43+0400
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видео
казахстан
мультимедиа
беспорядки
акции протеста
ситуация в казахстане
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Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент ввел в нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Митингующих президент назвал "международными террористическими бандами", которые прошли "серьезную подготовку за рубежом". По его словам, действия этих людей нужно рассматривать как акт агрессии.
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видео, казахстан, мультимедиа, беспорядки, акции протеста, ситуация в казахстане, видео

Президент Казахстана обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью - видео

01:43 06.01.2022 (обновлено: 01:55 06.01.2022)
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Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью, так как считает беспорядки в стране внешней агрессией - поскольку террористические банды, устроившие протесты, прошли подготовку за рубежом.
Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент ввел в нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки.
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Митингующих президент назвал "международными террористическими бандами", которые прошли "серьезную подготовку за рубежом". По его словам, действия этих людей нужно рассматривать как акт агрессии.
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