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Президент Казахстана обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью - видео
Президент Казахстана обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью - видео
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью, так как считает беспорядки в стране внешней агрессией - поскольку... 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T01:43+0400
2022-01-06T01:43+0400
2022-01-06T01:55+0400
видео
казахстан
мультимедиа
беспорядки
акции протеста
ситуация в казахстане
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Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент ввел в нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Митингующих президент назвал "международными террористическими бандами", которые прошли "серьезную подготовку за рубежом". По его словам, действия этих людей нужно рассматривать как акт агрессии.
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видео, казахстан, мультимедиа, беспорядки, акции протеста, ситуация в казахстане, видео
Президент Казахстана обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью - видео
01:43 06.01.2022 (обновлено: 01:55 06.01.2022)
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью, так как считает беспорядки в стране внешней агрессией - поскольку террористические банды, устроившие протесты, прошли подготовку за рубежом.
Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент ввел в нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки.
Митингующих президент назвал "международными террористическими бандами", которые прошли "серьезную подготовку за рубежом". По его словам, действия этих людей нужно рассматривать как акт агрессии.