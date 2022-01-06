https://sputnik-georgia.ru/20220106/prezident-kazakhstana-obratilsya-k-lideram-stran-odkb-za-pomoschyu---video-263408951.html

Президент Казахстана обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью - видео

Президент Казахстана обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью - видео

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью, так как считает беспорядки в стране внешней агрессией - поскольку... 06.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-06T01:43+0400

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2022-01-06T01:55+0400

видео

казахстан

мультимедиа

беспорядки

акции протеста

ситуация в казахстане

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Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент ввел в нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Митингующих президент назвал "международными террористическими бандами", которые прошли "серьезную подготовку за рубежом". По его словам, действия этих людей нужно рассматривать как акт агрессии.

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