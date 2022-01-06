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Рождественское богослужение пройдет в соборе Святой Троицы в Тбилиси
Рождественское богослужение пройдет в соборе Святой Троицы в Тбилиси
Православные Грузии 7 января празднуют Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников 06.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Ночная служба по случаю Рождества в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба начнется в 23:00 по местному времени, сообщает Патриархия Грузии. Здесь же будет прочитана Рождественская эпистола Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.Вечером по случаю Рождества во всех действующих храмах страны будет проведена праздничная литургия.Традиционное рождественское шествие "Алило" в этом году будет проходить в ином формате. Праздник начнется автомобильным шествием 7 января в 14:00 по местному времени на площади Перовой Республики и завершится в Кафедральном Соборе Святой Троицы в 16:00 рождественской благодарственной молитвой.В этом году, после рождественского богослужения, традиционные пожертвования в виде подарков, одежды, игрушек и сладостей будут вновь собраны и переданы нуждающимся и сиротам. Желающие принять участие в сборе рождественских подарков могут принести свои пожертвования 7 января на площадь Республики с 12:00 до 16:00.Также принести пожертвование можно в молодежный центр при лавре Пресвятой Троицы. После сортировки пожертвования будут распределены по детским домам, домам престарелых и исправительным учреждениям.Кроме того, жители и гости грузинской столицы в ночь на Рождество, с 6 на 7 января, смогут бесплатно воспользоваться услугами метрополитена. Граждане смогут ездить на метро бесплатно с 00:00 до 03:00 часов ночи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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католикос-патриарх всея грузии илия ii, рождество

Рождественское богослужение пройдет в соборе Святой Троицы в Тбилиси

18:33 06.01.2022 (обновлено: 19:23 06.01.2022)
© photo: Sputnik / StringerРождественская служба. Храм Святой Троицы Самеба
Рождественская служба. Храм Святой Троицы Самеба - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Православные Грузии 7 января празднуют Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Ночная служба по случаю Рождества в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба начнется в 23:00 по местному времени, сообщает Патриархия Грузии.
Здесь же будет прочитана Рождественская эпистола Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.
Вечером по случаю Рождества во всех действующих храмах страны будет проведена праздничная литургия.
Традиционное рождественское шествие "Алило" в этом году будет проходить в ином формате. Праздник начнется автомобильным шествием 7 января в 14:00 по местному времени на площади Перовой Республики и завершится в Кафедральном Соборе Святой Троицы в 16:00 рождественской благодарственной молитвой.
© Sputnik / Sergey SitnikovРождественское шествие "Алило" в столице Грузии. Дети в костюмах ангелочков, несущих благую весть
Рождественское шествие Алило в столице Грузии. Дети в костюмах ангелочков, несущих благую весть - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
Рождественское шествие "Алило" в столице Грузии. Дети в костюмах ангелочков, несущих благую весть
© Sputnik / Sergey Sitnikov
В этом году, после рождественского богослужения, традиционные пожертвования в виде подарков, одежды, игрушек и сладостей будут вновь собраны и переданы нуждающимся и сиротам. Желающие принять участие в сборе рождественских подарков могут принести свои пожертвования 7 января на площадь Республики с 12:00 до 16:00.
Также принести пожертвование можно в молодежный центр при лавре Пресвятой Троицы. После сортировки пожертвования будут распределены по детским домам, домам престарелых и исправительным учреждениям.
Кроме того, жители и гости грузинской столицы в ночь на Рождество, с 6 на 7 января, смогут бесплатно воспользоваться услугами метрополитена. Граждане смогут ездить на метро бесплатно с 00:00 до 03:00 часов ночи.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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