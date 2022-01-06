https://sputnik-georgia.ru/20220106/rozhdestvenskoe-bogosluzhenie-proydet-v-sobore-svyatoy-troitsy-v-tbilisi-263418480.html
Рождественское богослужение пройдет в соборе Святой Троицы в Тбилиси
Рождественское богослужение пройдет в соборе Святой Троицы в Тбилиси
Православные Грузии 7 января празднуют Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T18:33+0400
2022-01-06T18:33+0400
2022-01-06T19:23+0400
католикос-патриарх всея грузии илия ii
рождество
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Ночная служба по случаю Рождества в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба начнется в 23:00 по местному времени, сообщает Патриархия Грузии. Здесь же будет прочитана Рождественская эпистола Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.Вечером по случаю Рождества во всех действующих храмах страны будет проведена праздничная литургия.Традиционное рождественское шествие "Алило" в этом году будет проходить в ином формате. Праздник начнется автомобильным шествием 7 января в 14:00 по местному времени на площади Перовой Республики и завершится в Кафедральном Соборе Святой Троицы в 16:00 рождественской благодарственной молитвой.В этом году, после рождественского богослужения, традиционные пожертвования в виде подарков, одежды, игрушек и сладостей будут вновь собраны и переданы нуждающимся и сиротам. Желающие принять участие в сборе рождественских подарков могут принести свои пожертвования 7 января на площадь Республики с 12:00 до 16:00.Также принести пожертвование можно в молодежный центр при лавре Пресвятой Троицы. После сортировки пожертвования будут распределены по детским домам, домам престарелых и исправительным учреждениям.Кроме того, жители и гости грузинской столицы в ночь на Рождество, с 6 на 7 января, смогут бесплатно воспользоваться услугами метрополитена. Граждане смогут ездить на метро бесплатно с 00:00 до 03:00 часов ночи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
католикос-патриарх всея грузии илия ii, рождество
Рождественское богослужение пройдет в соборе Святой Троицы в Тбилиси
18:33 06.01.2022 (обновлено: 19:23 06.01.2022)
Православные Грузии 7 января празднуют Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Ночная служба по случаю Рождества в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба начнется в 23:00 по местному времени, сообщает Патриархия Грузии.
Здесь же будет прочитана Рождественская эпистола Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.
Вечером по случаю Рождества во всех действующих храмах страны будет проведена праздничная литургия.
Традиционное рождественское шествие "Алило" в этом году будет проходить в ином формате. Праздник начнется автомобильным шествием 7 января в 14:00 по местному времени на площади Перовой Республики и завершится в Кафедральном Соборе Святой Троицы в 16:00 рождественской благодарственной молитвой.
В этом году, после рождественского богослужения, традиционные пожертвования в виде подарков, одежды, игрушек и сладостей будут вновь собраны и переданы нуждающимся и сиротам. Желающие принять участие в сборе рождественских подарков могут принести свои пожертвования 7 января на площадь Республики с 12:00 до 16:00.
Также принести пожертвование можно в молодежный центр при лавре Пресвятой Троицы. После сортировки пожертвования будут распределены по детским домам, домам престарелых и исправительным учреждениям.
Кроме того, жители и гости грузинской столицы в ночь на Рождество, с 6 на 7 января, смогут бесплатно воспользоваться услугами метрополитена. Граждане смогут ездить на метро бесплатно с 00:00 до 03:00 часов ночи.
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