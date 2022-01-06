https://sputnik-georgia.ru/20220106/samolety-s-mirotvortsami-odkb-vyletayut-na-pomosch-kazakhstanu---video-263418382.html

Самолеты с миротворцами ОДКБ вылетают на помощь Казахстану - видео

Самолеты с миротворцами ОДКБ вылетают на помощь Казахстану - видео

Первые подразделения миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности прибыли в Казахстан для выполнения задач. Смотрите подробности в видео 06.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-06T13:14+0400

2022-01-06T13:14+0400

2022-01-06T13:14+0400

видео

казахстан

мультимедиа

ситуация в казахстане

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В их состав вошли миротворцы из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента осуществляется самолетами ВКС России. Основная задача Коллективных миротворческих сил ОДКБ - охрана важных государственных и военных объектов Казахстана от мародеров.Миротворцы пробудут в стране до нормализации обстановки. Ранее к ОДКБ обратился президент Казахстана Касым Токаев.

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