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Самолеты с миротворцами ОДКБ вылетают на помощь Казахстану - видео
Самолеты с миротворцами ОДКБ вылетают на помощь Казахстану - видео
Первые подразделения миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности прибыли в Казахстан для выполнения задач. Смотрите подробности в видео 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T13:14+0400
2022-01-06T13:14+0400
2022-01-06T13:14+0400
видео
казахстан
мультимедиа
ситуация в казахстане
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В их состав вошли миротворцы из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента осуществляется самолетами ВКС России. Основная задача Коллективных миротворческих сил ОДКБ - охрана важных государственных и военных объектов Казахстана от мародеров.Миротворцы пробудут в стране до нормализации обстановки. Ранее к ОДКБ обратился президент Казахстана Касым Токаев.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео
Самолеты с миротворцами ОДКБ вылетают на помощь Казахстану - видео
Первые подразделения миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности прибыли в Казахстан для выполнения задач. Смотрите подробности в видео
В их состав вошли миротворцы из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.
Переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента осуществляется самолетами ВКС России. Основная задача Коллективных миротворческих сил ОДКБ - охрана важных государственных и военных объектов Казахстана от мародеров.
Миротворцы пробудут в стране до нормализации обстановки. Ранее к ОДКБ обратился президент Казахстана Касым Токаев.