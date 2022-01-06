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Самолеты с миротворцами ОДКБ вылетают на помощь Казахстану - видео
Самолеты с миротворцами ОДКБ вылетают на помощь Казахстану - видео
Первые подразделения миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности прибыли в Казахстан для выполнения задач. Смотрите подробности в видео 06.01.2022, Sputnik Грузия
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В их состав вошли миротворцы из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента осуществляется самолетами ВКС России. Основная задача Коллективных миротворческих сил ОДКБ - охрана важных государственных и военных объектов Казахстана от мародеров.Миротворцы пробудут в стране до нормализации обстановки. Ранее к ОДКБ обратился президент Казахстана Касым Токаев.
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видео, казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео

Самолеты с миротворцами ОДКБ вылетают на помощь Казахстану - видео

13:14 06.01.2022
© video: CSTO Secretariat
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Первые подразделения миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности прибыли в Казахстан для выполнения задач. Смотрите подробности в видео
В их состав вошли миротворцы из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.
Переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента осуществляется самолетами ВКС России. Основная задача Коллективных миротворческих сил ОДКБ - охрана важных государственных и военных объектов Казахстана от мародеров.
Миротворцы пробудут в стране до нормализации обстановки. Ранее к ОДКБ обратился президент Казахстана Касым Токаев.
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