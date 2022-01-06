https://sputnik-georgia.ru/20220106/shestvie-alilo-kak-v-2022-godu-proydet-traditsionnyy-rozhdestvenskiy-prazdnik-v-gruzii-263396002.html

Шествие "Алило": как в 2022 году пройдет традиционный рождественский праздник в Грузии

Шествие "Алило": как в 2022 году пройдет традиционный рождественский праздник в Грузии

Священнослужители поздравят население с Рождеством Христовым автомобильным шествием, песнопениями и окроплением святой водой

2022-01-06T14:31+0400

2022-01-06T14:31+0400

2022-01-06T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Традиционное рождественское шествие "Алило" и в этом году состоится иначе — из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Патриархии Грузии.Праздник начнется автомобильным шествием 7 января в 14:00 по местному времени на площади Перовой Республики и завершится в Кафедральном Соборе Святой Троицы в 16:00 рождественской благодарственной молитвой.В этом году, после рождественского богослужения, традиционные пожертвования в виде подарков, одежды, игрушек и сладостей будут вновь собраны и переданы нуждающимся и сиротам.Желающие принять участие в сборе рождественских подарков могут принести свои пожертвования 7 января на площадь Республики с 12:00 до 16:00.Также принести пожертвование можно в молодежный центр при лавре Пресвятой Троицы. После сортировки пожертвования будут распределены по детским домам, домам престарелых и исправительным учреждениям.Православные Грузии 7 января празднуют Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников. В ночь Рождества с 6 на 7 января в православных храмах Грузии проходят праздничные богослужения. И, по традиции, заложенной Католикосом-Патриархом всея Грузии Илии II, во всех окнах зажигаются свечи.История "Алило" насчитывает уже 15 столетий. В Рождество устраивается шествие, во время которого собираются пожертвования для нуждающихся и сирот.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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