https://sputnik-georgia.ru/20220106/shota-arveladze-zainteresovan-v-rabote-s-rossiyskim-klubom-263426642.html

Шота Арвеладзе заинтересован в работе с российским клубом

Шота Арвеладзе заинтересован в работе с российским клубом

Грузинский специалист отметил, что ранее ему уже поступало подобное предложение 06.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-06T18:45+0400

2022-01-06T18:45+0400

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ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Грузинский тренер Шота Арвеладзе с интересом воспринял бы возможность возглавить клуб российской премьер-лиги – "Краснодар", об этом он заявил в беседе с российскими журналистами.Пост главного тренера "быков" стал вакантным после того, как в среду руководство "Краснодара" объявило об отставке Виктора Гончаренко. Белорусский специалист возглавил клуб в апреле 2021 года. Под его руководством "быки" провели 24 матча, в которых одержали 11 побед, потерпели девять поражений и четыре раза сыграли вничью.На зимнюю паузу в РПЛ "Краснодар" ушел на пятом месте, набрав в 18 матчах 29 очков.Шота Арвеладзе начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда стал ассистентом Луи ван Гала в нидерландском "АЗ". В 2010 году грузин отправился в Турцию, где на протяжении пяти лет работал с "Кайсериспором", "Касымпаша" и "Трабзонспором". Следующим этапом в карьере Арвеладзе стал израильский "Маккаби", после чего, в 2017 году, специалист возглавил "Пахтакор", в котором проработал до декабря прошлого года. С тех пор грузинский специалист находится без работы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, шота арвеладзе