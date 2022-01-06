Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220106/shota-arveladze-zainteresovan-v-rabote-s-rossiyskim-klubom-263426642.html
Шота Арвеладзе заинтересован в работе с российским клубом
Шота Арвеладзе заинтересован в работе с российским клубом
Грузинский специалист отметил, что ранее ему уже поступало подобное предложение 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T18:45+0400
2022-01-06T20:14+0400
спорт
новости
грузия
шота арвеладзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23992/22/239922224_0:74:2000:1199_1920x0_80_0_0_3e134b6426ea81e966cd8787857843a8.jpg
ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Грузинский тренер Шота Арвеладзе с интересом воспринял бы возможность возглавить клуб российской премьер-лиги – "Краснодар", об этом он заявил в беседе с российскими журналистами.Пост главного тренера "быков" стал вакантным после того, как в среду руководство "Краснодара" объявило об отставке Виктора Гончаренко. Белорусский специалист возглавил клуб в апреле 2021 года. Под его руководством "быки" провели 24 матча, в которых одержали 11 побед, потерпели девять поражений и четыре раза сыграли вничью.На зимнюю паузу в РПЛ "Краснодар" ушел на пятом месте, набрав в 18 матчах 29 очков.Шота Арвеладзе начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда стал ассистентом Луи ван Гала в нидерландском "АЗ". В 2010 году грузин отправился в Турцию, где на протяжении пяти лет работал с "Кайсериспором", "Касымпаша" и "Трабзонспором". Следующим этапом в карьере Арвеладзе стал израильский "Маккаби", после чего, в 2017 году, специалист возглавил "Пахтакор", в котором проработал до декабря прошлого года. С тех пор грузинский специалист находится без работы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23992/22/239922224_335:80:1720:1119_1920x0_80_0_0_1e733328c77f7ddddb3c92e14fd41063.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия, шота арвеладзе

Шота Арвеладзе заинтересован в работе с российским клубом

18:45 06.01.2022 (обновлено: 20:14 06.01.2022)
© Facebook / Shota Arveladze Шота Арвеладзе
Шота Арвеладзе - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
© Facebook / Shota Arveladze
Подписаться на
Грузинский специалист отметил, что ранее ему уже поступало подобное предложение
ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Грузинский тренер Шота Арвеладзе с интересом воспринял бы возможность возглавить клуб российской премьер-лиги – "Краснодар", об этом он заявил в беседе с российскими журналистами.

"Мне было бы интересно поработать с такой командой. "Краснодар" хороший клуб. Ранее мне уже поступало предложение, но сейчас со мной никто не связывался", - сказал Арвеладзе.

Пост главного тренера "быков" стал вакантным после того, как в среду руководство "Краснодара" объявило об отставке Виктора Гончаренко. Белорусский специалист возглавил клуб в апреле 2021 года. Под его руководством "быки" провели 24 матча, в которых одержали 11 побед, потерпели девять поражений и четыре раза сыграли вничью.
На зимнюю паузу в РПЛ "Краснодар" ушел на пятом месте, набрав в 18 матчах 29 очков.
Шота Арвеладзе начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда стал ассистентом Луи ван Гала в нидерландском "АЗ". В 2010 году грузин отправился в Турцию, где на протяжении пяти лет работал с "Кайсериспором", "Касымпаша" и "Трабзонспором". Следующим этапом в карьере Арвеладзе стал израильский "Маккаби", после чего, в 2017 году, специалист возглавил "Пахтакор", в котором проработал до декабря прошлого года. С тех пор грузинский специалист находится без работы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:03Пандемия COVID-19 достигла пика - уровень инфицирования в мире за неделю увеличился на 71%
20:44Кто стоит за беспорядками в Казахстане – мнение аналитика
20:35Леонид Калашников: Запад всегда использует конфликты в своих целях
20:08Насилие и агония: как проходят протесты в Казахстане - видео
19:36Президент Грузии поздравила армян с Рождеством и Крещением
19:05Студентка в Тбилиси скончалась от отравления газом
18:45Шота Арвеладзе заинтересован в работе с российским клубом
18:33Рождественское богослужение пройдет в соборе Святой Троицы в Тбилиси
18:08При столкновениях в Алма-Ате погибли 13 силовиков, двое из них обезглавлены
17:32Пропавшего в Грузии музыканта нашли и госпитализировали: что произошло?
17:23Беспорядки в Казахстане: авиарейс Кутаиси-Атырау перенесен
17:01Рождество 2022 в Грузии: традиции и влияние коронавируса
16:29Константин Затулин о протестах в Казахстане и позиции Запада: похмелье после битвы
15:43Граждане Грузии застряли в Казахстане: что известно на данный момент
15:15В ОДКБ назвали цель операции миротворцев в Казахстане - видео
15:06Джабаров: Запад может ввести санкции против Казахстана из-за антитеррористической операции
15:05Любовь живет три года? Что думает Меладзе о ревности, Боге и кино Данелия
14:31Шествие "Алило": как в 2022 году пройдет традиционный рождественский праздник в Грузии
14:01"Вызовы остались" - ситуация в энергетике Грузии по итогам 2021 года
13:45Грузинские гандболисты сыграли вничью с командой Финляндии