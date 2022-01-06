https://sputnik-georgia.ru/20220106/skonchalas-gruzinskaya-aktrisa-tsiala-gurgenidze-263432158.html

Скончалась грузинская актриса Циала Гургенидзе

Скончалась грузинская актриса Циала Гургенидзе

Циала Гургенидзе запомнилась зрителям в роли Кето Караулашвили в фильме "Все хотят любви" 06.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-06T23:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Грузинская актриса театра и кино Циала Гургенидзе скончалась на 84-м году жизни.Особую любовь зрителей актриса заслужила после выхода на экран фильма "Все хотят любви", где она сыграла небольшую, запоминавшуюся роль одинокой женщины Кето Караулашвили.Циала Гургенидзе родилась 20 ноября 1938 года, окончила Тбилисский театральный институт. С 1964 года – ведущая актриса Тбилисского театра музкомедии. На ее счету несколько десятков спектаклей. В кино актриса снималась реже. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, театр