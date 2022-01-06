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Скончалась грузинская актриса Циала Гургенидзе
Скончалась грузинская актриса Циала Гургенидзе
Циала Гургенидзе запомнилась зрителям в роли Кето Караулашвили в фильме "Все хотят любви" 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T23:01+0400
2022-01-06T23:01+0400
2022-01-06T23:06+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Грузинская актриса театра и кино Циала Гургенидзе скончалась на 84-м году жизни.Особую любовь зрителей актриса заслужила после выхода на экран фильма "Все хотят любви", где она сыграла небольшую, запоминавшуюся роль одинокой женщины Кето Караулашвили.Циала Гургенидзе родилась 20 ноября 1938 года, окончила Тбилисский театральный институт. С 1964 года – ведущая актриса Тбилисского театра музкомедии. На ее счету несколько десятков спектаклей. В кино актриса снималась реже. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, театр
Скончалась грузинская актриса Циала Гургенидзе
23:01 06.01.2022 (обновлено: 23:06 06.01.2022)
Циала Гургенидзе запомнилась зрителям в роли Кето Караулашвили в фильме "Все хотят любви"
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Грузинская актриса театра и кино Циала Гургенидзе скончалась на 84-м году жизни.
Особую любовь зрителей актриса заслужила после выхода на экран фильма "Все хотят любви", где она сыграла небольшую, запоминавшуюся роль одинокой женщины Кето Караулашвили.
Циала Гургенидзе родилась 20 ноября 1938 года, окончила Тбилисский театральный институт. С 1964 года – ведущая актриса Тбилисского театра музкомедии. На ее счету несколько десятков спектаклей. В кино актриса снималась реже.
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