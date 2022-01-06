Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220106/skonchalas-gruzinskaya-aktrisa-tsiala-gurgenidze-263432158.html
Скончалась грузинская актриса Циала Гургенидзе
Скончалась грузинская актриса Циала Гургенидзе
Циала Гургенидзе запомнилась зрителям в роли Кето Караулашвили в фильме "Все хотят любви" 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T23:01+0400
2022-01-06T23:06+0400
культура
новости
грузия
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23297/68/232976830_0:119:1001:682_1920x0_80_0_0_8ca46ca268703f59f2d37aa0c1fe404a.jpg
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Грузинская актриса театра и кино Циала Гургенидзе скончалась на 84-м году жизни.Особую любовь зрителей актриса заслужила после выхода на экран фильма "Все хотят любви", где она сыграла небольшую, запоминавшуюся роль одинокой женщины Кето Караулашвили.Циала Гургенидзе родилась 20 ноября 1938 года, окончила Тбилисский театральный институт. С 1964 года – ведущая актриса Тбилисского театра музкомедии. На ее счету несколько десятков спектаклей. В кино актриса снималась реже. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23297/68/232976830_0:26:1001:776_1920x0_80_0_0_27fdb76395fb1e565b5a2d24dff571c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, грузия, театр

Скончалась грузинская актриса Циала Гургенидзе

23:01 06.01.2022 (обновлено: 23:06 06.01.2022)
© Photo: Courtesy of Armenui MkhoyanСвеча
Свеча - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
© Photo: Courtesy of Armenui Mkhoyan
Подписаться на
Циала Гургенидзе запомнилась зрителям в роли Кето Караулашвили в фильме "Все хотят любви"
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Грузинская актриса театра и кино Циала Гургенидзе скончалась на 84-м году жизни.
Особую любовь зрителей актриса заслужила после выхода на экран фильма "Все хотят любви", где она сыграла небольшую, запоминавшуюся роль одинокой женщины Кето Караулашвили.
Циала Гургенидзе родилась 20 ноября 1938 года, окончила Тбилисский театральный институт. С 1964 года – ведущая актриса Тбилисского театра музкомедии. На ее счету несколько десятков спектаклей. В кино актриса снималась реже.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:33У Казахстана больше нет золотого кинофонда - СМИ
23:01Скончалась грузинская актриса Циала Гургенидзе
22:35Армения направляет своих военных в Казахстан
21:59Обвиняемые в убийстве сверстника подростки останутся в заключении
21:57Как выглядит столица Казахстана после введения режима ЧП - видео
21:27Тбилисцы смогут оплатить коммунальные услуги до конца января
21:25Машина протестующих въехала в оцепление полицейских Казахстана - видео
21:03Пандемия COVID-19 достигла пика - уровень инфицирования в мире за неделю увеличился на 71%
20:44Кто стоит за беспорядками в Казахстане – мнение аналитика
20:35Леонид Калашников: Запад всегда использует конфликты в своих целях
20:08Насилие и агония: как проходят протесты в Казахстане - видео
19:36Президент Грузии поздравила армян с Рождеством и Крещением
19:05Студентка в Тбилиси скончалась от отравления газом
18:45Шота Арвеладзе заинтересован в работе с российским клубом
18:33Рождественское богослужение пройдет в соборе Святой Троицы в Тбилиси
18:08При столкновениях в Алма-Ате погибли 13 силовиков, двое из них обезглавлены
17:32Пропавшего в Грузии музыканта нашли и госпитализировали: что произошло?
17:23Беспорядки в Казахстане: авиарейс Кутаиси-Атырау перенесен
17:01Рождество 2022 в Грузии: традиции и влияние коронавируса
16:29Константин Затулин о протестах в Казахстане и позиции Запада: похмелье после битвы