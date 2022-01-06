https://sputnik-georgia.ru/20220106/studentka-v-tbilisi-skonchalas-ot-otravleniya-gazom-263423054.html
Студентка в Тбилиси скончалась от отравления газом
Студентка в Тбилиси скончалась от отравления газом
В квартире были установлены газовая печь с открытой камерой сгорания, а также водонагреватель 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T19:05+0400
2022-01-06T19:05+0400
2022-01-06T19:05+0400
происшествия
новости
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отравление газом
тбилиси энерджи
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Грузинская студентка умерла от отравления угарным газом (СО) в жилом доме на улице Михако Церетели №9 в Тбилиси, сообщает пресс-служба газораспределительной компании "Тбилиси энерджи".Девушка 1995 года рождения жила на съемной квартире.В компании сообщили, что в квартире были установлены газовая печь с открытой камерой сгорания, а также водонагреватель."Тбилиси энерджи" и другие газораспределительные компании предупреждают население, что кустарно и самовольно установленные газовые приборы, особенно с открытой камерой сгорания, опасны для жизни. Компания также напоминает, что во время ветра угроза накопления угарного газа (CO) возрастает.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, отравление газом, тбилиси энерджи
Студентка в Тбилиси скончалась от отравления газом
В квартире были установлены газовая печь с открытой камерой сгорания, а также водонагреватель
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Грузинская студентка умерла от отравления угарным газом (СО) в жилом доме на улице Михако Церетели №9 в Тбилиси, сообщает пресс-служба газораспределительной компании "Тбилиси энерджи".
Девушка 1995 года рождения жила на съемной квартире.
В компании сообщили, что в квартире были установлены газовая печь с открытой камерой сгорания, а также водонагреватель.
"Тбилиси энерджи" и другие газораспределительные компании предупреждают население, что кустарно и самовольно установленные газовые приборы, особенно с открытой камерой сгорания, опасны для жизни. Компания также напоминает, что во время ветра угроза накопления угарного газа (CO) возрастает.
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