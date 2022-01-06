https://sputnik-georgia.ru/20220106/v-odkb-nazvali-tsel-operatsii-mirotvortsev-v-kazakhstane---video-263421400.html

В ОДКБ назвали цель операции миротворцев в Казахстане - видео

В ОДКБ назвали цель операции миротворцев в Казахстане - видео

Союзники по ОДКБ согласились помочь властям Казахстана стабилизировать ситуацию в республике. Подробнее - в эксклюзивном комментарии "Sputnik на русском"... 06.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-06T15:15+0400

2022-01-06T15:15+0400

2022-01-06T15:15+0400

видео

казахстан

мультимедиа

ситуация в казахстане

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ОДКБ направила силы миротворцев в Казахстан. От России в состав сил вошли подразделения Воздушно-десантных войск. Основными задачами миротворческих сил станет охрана важных государственных и военных объектов, а также содействие силам правопорядка Казахстана.

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