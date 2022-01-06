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В ОДКБ назвали цель операции миротворцев в Казахстане - видео
В ОДКБ назвали цель операции миротворцев в Казахстане - видео
Союзники по ОДКБ согласились помочь властям Казахстана стабилизировать ситуацию в республике. Подробнее - в эксклюзивном комментарии "Sputnik на русском"... 06.01.2022, Sputnik Грузия
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ОДКБ направила силы миротворцев в Казахстан. От России в состав сил вошли подразделения Воздушно-десантных войск. Основными задачами миротворческих сил станет охрана важных государственных и военных объектов, а также содействие силам правопорядка Казахстана.
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видео, казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео

В ОДКБ назвали цель операции миротворцев в Казахстане - видео

15:15 06.01.2022
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Союзники по ОДКБ согласились помочь властям Казахстана стабилизировать ситуацию в республике. Подробнее - в эксклюзивном комментарии "Sputnik на русском" пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова
ОДКБ направила силы миротворцев в Казахстан. От России в состав сил вошли подразделения Воздушно-десантных войск.
Основными задачами миротворческих сил станет охрана важных государственных и военных объектов, а также содействие силам правопорядка Казахстана.
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