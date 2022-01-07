https://sputnik-georgia.ru/20220107/alilo-v-usloviyakh-pandemii-svyaschenniki-obekhali-tbilisi-na-mashinakh---video-263447706.html

Тбилиси окропили святой водой: в праздник Рождества священники объехали город - видео

Тбилиси окропили святой водой: в праздник Рождества священники объехали город - видео

Благотворительное рождественское шествие "Алило" состоялось в Тбилиси 7 января, хоть и не в привычном для себя формате. Из-за пандемии коронавируса Патриархия... 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T17:34+0400

2022-01-07T17:34+0400

2022-01-07T17:42+0400

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шествие "алило"

грузинские традиции и обычаи

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Священнослужители окропили улицы города святой водой, объехав Тбилиси на машинах. Сбор подарков и помощи неимущим решили проводить на площади Республики в центре Тбилиси. Ранее, до пандемии, когда в центре грузинской столицы в рождественский день проводилось многотысячное шествие "Алило", все желающие могли выйти на улицу и передать вещи, продукты и другую помощь участникам процессии.На этот раз, как и в прошлом году, состоялся рождественский автопробег по центру города. Священнослужители на нескольких пикапах с открытым кузовом выехали с площади Первой Республики и на медленной скорости объехали город, окропляя улицы, прохожих и автомобили святой водой. Завершился автопробег на территории кафедрального собора Святой Троицы - Самеба.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ НА YOUTUBE!История "Алило" насчитывает уже 15 столетий. В Рождество устраивается шествие, во время которого собираются пожертвования для нуждающихся и сирот. В этом году, кроме сбора подарков на площади Республики, можно было принести помощь в молодежный центр при лавре Пресвятой Троицы в храме Самеба. После сортировки пожертвования будут распределены по детским домам, домам престарелых и исправительным учреждениям.

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