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Тбилиси окропили святой водой: в праздник Рождества священники объехали город - видео
Тбилиси окропили святой водой: в праздник Рождества священники объехали город - видео
Благотворительное рождественское шествие "Алило" состоялось в Тбилиси 7 января, хоть и не в привычном для себя формате. Из-за пандемии коронавируса Патриархия... 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T17:34+0400
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Священнослужители окропили улицы города святой водой, объехав Тбилиси на машинах. Сбор подарков и помощи неимущим решили проводить на площади Республики в центре Тбилиси. Ранее, до пандемии, когда в центре грузинской столицы в рождественский день проводилось многотысячное шествие "Алило", все желающие могли выйти на улицу и передать вещи, продукты и другую помощь участникам процессии.На этот раз, как и в прошлом году, состоялся рождественский автопробег по центру города. Священнослужители на нескольких пикапах с открытым кузовом выехали с площади Первой Республики и на медленной скорости объехали город, окропляя улицы, прохожих и автомобили святой водой. Завершился автопробег на территории кафедрального собора Святой Троицы - Самеба.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ НА YOUTUBE!История "Алило" насчитывает уже 15 столетий. В Рождество устраивается шествие, во время которого собираются пожертвования для нуждающихся и сирот. В этом году, кроме сбора подарков на площади Республики, можно было принести помощь в молодежный центр при лавре Пресвятой Троицы в храме Самеба. После сортировки пожертвования будут распределены по детским домам, домам престарелых и исправительным учреждениям.
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видео, мультимедиа, патриархия грузии, шествие "алило", грузинские традиции и обычаи, видео-новости из грузии, видео

Тбилиси окропили святой водой: в праздник Рождества священники объехали город - видео

17:34 07.01.2022 (обновлено: 17:42 07.01.2022)
© video: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Благотворительное рождественское шествие "Алило" состоялось в Тбилиси 7 января, хоть и не в привычном для себя формате. Из-за пандемии коронавируса Патриархия Грузии решила не проводить многотысячное шествие. Священники объехали город на автомобилях.
Священнослужители окропили улицы города святой водой, объехав Тбилиси на машинах. Сбор подарков и помощи неимущим решили проводить на площади Республики в центре Тбилиси. Ранее, до пандемии, когда в центре грузинской столицы в рождественский день проводилось многотысячное шествие "Алило", все желающие могли выйти на улицу и передать вещи, продукты и другую помощь участникам процессии.
На этот раз, как и в прошлом году, состоялся рождественский автопробег по центру города. Священнослужители на нескольких пикапах с открытым кузовом выехали с площади Первой Республики и на медленной скорости объехали город, окропляя улицы, прохожих и автомобили святой водой. Завершился автопробег на территории кафедрального собора Святой Троицы - Самеба.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ НА YOUTUBE!
История "Алило" насчитывает уже 15 столетий. В Рождество устраивается шествие, во время которого собираются пожертвования для нуждающихся и сирот. В этом году, кроме сбора подарков на площади Республики, можно было принести помощь в молодежный центр при лавре Пресвятой Троицы в храме Самеба. После сортировки пожертвования будут распределены по детским домам, домам престарелых и исправительным учреждениям.
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