https://sputnik-georgia.ru/20220107/apokalipsis-v-kazakhstane-foto-razrushennykh-zdaniy-i-sozhzhennykh-mashin-263434858.html

Апокалипсис в Казахстане: фото разрушенных зданий и сожженных машин

Апокалипсис в Казахстане: фото разрушенных зданий и сожженных машин

В Казахстане в ходе беспорядков протестующими сожжены десятки зданий и сотни автомобилей. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят некоторые из улиц в... 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T07:05+0400

2022-01-07T07:05+0400

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фотоленты

казахстан

мультимедиа

беспорядки

акции протеста

ситуация в казахстане

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Противостояние в Казахстане между властью и протестующими продолжается. В страну уже прибывают миротворческие подразделения, направленные в Казахстан по решению ОДКБ. Удастся ли миротворцам повлиять на ситуацию? Пока что протесты и беспорядки не стихают и принимают все более радикальные формы.

казахстан

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фотоленты, казахстан, мультимедиа, беспорядки, акции протеста, ситуация в казахстане, фото