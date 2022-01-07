Апокалипсис в Казахстане: фото разрушенных зданий и сожженных машин
Такие снимки напоминают кадры из фильма об апокалипсисе или ядерной катастрофе. На этом фото - сожженное протестующими здание акимата в Алма-Ате
Такие снимки напоминают кадры из фильма об апокалипсисе или ядерной катастрофе. На этом фото - сожженное протестующими здание акимата в Алма-Ате
Участники беспорядков сожгли только в Алма-Ате десятки, если не сотни машин. На снимке - сожженные автомобили на паркинге в центре Алма-Аты
Участники беспорядков сожгли только в Алма-Ате десятки, если не сотни машин. На снимке - сожженные автомобили на паркинге в центре Алма-Аты
Такая же картина у резиденции президента Казахстана в Алма-Ате, которую штурмовали протестующие
Такая же картина у резиденции президента Казахстана в Алма-Ате, которую штурмовали протестующие
В момент штурма здания акимата (мэрии) Алма-Аты в здании уже не было его сотрудников. Протестующие ворвались в помещения и сожгли все здание.
В момент штурма здания акимата (мэрии) Алма-Аты в здании уже не было его сотрудников. Протестующие ворвались в помещения и сожгли все здание.
Так здание акимата выглядело еще несколько дней назад. Протестующие, кроме нападений на правительственные здания, также пытаются уничтожать офисы правящей партии Казахстана.
Так здание акимата выглядело еще несколько дней назад. Протестующие, кроме нападений на правительственные здания, также пытаются уничтожать офисы правящей партии Казахстана.
В центре Алма-Аты, где расположены правительственные здания и объекты, территория напоминает место побоища.
В центре Алма-Аты, где расположены правительственные здания и объекты, территория напоминает место побоища.
Такая картина - теперь не редкость для центра Алма-Аты. Сожженные автомобили пока никто не убирает - остовы видимо останутся до тех пор, пока в городе не наступит относительный порядок.
Такая картина - теперь не редкость для центра Алма-Аты. Сожженные автомобили пока никто не убирает - остовы видимо останутся до тех пор, пока в городе не наступит относительный порядок.
В нескольких областях Казахстана, в Алма-Ате и столице страны - Нур-Султане, введено чрезвычайное положение и комендантский час. Эти меры должны были вроде остановить протесты, но беспорядки только усилились.
В нескольких областях Казахстана, в Алма-Ате и столице страны - Нур-Султане, введено чрезвычайное положение и комендантский час. Эти меры должны были вроде остановить протесты, но беспорядки только усилились.
Как дальше будут развиваться события - покажут несколько ближайших дней, ведь в страну уже начали прибывать миротворческие подразделения, направленные по решению ОДКБ.
Как дальше будут развиваться события - покажут несколько ближайших дней, ведь в страну уже начали прибывать миротворческие подразделения, направленные по решению ОДКБ.
А пока что даже в районных центрах Казахстана тоже протестуют и сжигают правительственные здания. На фото - сожженное здание акимата в городе Талдыкорган.
А пока что даже в районных центрах Казахстана тоже протестуют и сжигают правительственные здания. На фото - сожженное здание акимата в городе Талдыкорган.
Даже не верится, что такие массовые крупные беспорядки, которые охватили всю страну, начались всего несколько дней назад, с наступлением нового года.
Даже не верится, что такие массовые крупные беспорядки, которые охватили всю страну, начались всего несколько дней назад, с наступлением нового года.
Кризис пока усугубляется и остается лишь надеятся, что в ближайшие дни шаги по стабилизации ситуации, которые приняло руководство Казахстана, дадут результат.
Кризис пока усугубляется и остается лишь надеятся, что в ближайшие дни шаги по стабилизации ситуации, которые приняло руководство Казахстана, дадут результат.