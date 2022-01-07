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Апокалипсис в Казахстане: фото разрушенных зданий и сожженных машин
Апокалипсис в Казахстане: фото разрушенных зданий и сожженных машин
В Казахстане в ходе беспорядков протестующими сожжены десятки зданий и сотни автомобилей. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят некоторые из улиц в... 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T07:05+0400
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Противостояние в Казахстане между властью и протестующими продолжается. В страну уже прибывают миротворческие подразделения, направленные в Казахстан по решению ОДКБ. Удастся ли миротворцам повлиять на ситуацию? Пока что протесты и беспорядки не стихают и принимают все более радикальные формы.
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фотоленты, казахстан, мультимедиа, беспорядки, акции протеста, ситуация в казахстане, фото

Апокалипсис в Казахстане: фото разрушенных зданий и сожженных машин

07:05 07.01.2022
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В Казахстане в ходе беспорядков протестующими сожжены десятки зданий и сотни автомобилей. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят некоторые из улиц в Алма-Ате после погромов
Противостояние в Казахстане между властью и протестующими продолжается. В страну уже прибывают миротворческие подразделения, направленные в Казахстан по решению ОДКБ. Удастся ли миротворцам повлиять на ситуацию? Пока что протесты и беспорядки не стихают и принимают все более радикальные формы.
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Такие снимки напоминают кадры из фильма об апокалипсисе или ядерной катастрофе. На этом фото - сожженное протестующими здание акимата в Алма-Ате

Такие снимки напоминают кадры из фильма об апокалипсисе или ядерной катастрофе. На этом фото - сожженное протестующими здание акимата в Алма-Ате - Sputnik Грузия
1/12
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Такие снимки напоминают кадры из фильма об апокалипсисе или ядерной катастрофе. На этом фото - сожженное протестующими здание акимата в Алма-Ате

© AFP / ALEXANDER BOGDANOV

Участники беспорядков сожгли только в Алма-Ате десятки, если не сотни машин. На снимке - сожженные автомобили на паркинге в центре Алма-Аты

Участники беспорядков сожгли только в Алма-Ате десятки, если не сотни машин. На снимке - сожженные автомобили на паркинге в центре Алма-Аты - Sputnik Грузия
2/12
© AFP / ALEXANDER BOGDANOV

Участники беспорядков сожгли только в Алма-Ате десятки, если не сотни машин. На снимке - сожженные автомобили на паркинге в центре Алма-Аты

© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Такая же картина у резиденции президента Казахстана в Алма-Ате, которую штурмовали протестующие

Такая же картина у резиденции президента Казахстана в Алма-Ате, которую штурмовали протестующие - Sputnik Грузия
3/12
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Такая же картина у резиденции президента Казахстана в Алма-Ате, которую штурмовали протестующие

© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

В момент штурма здания акимата (мэрии) Алма-Аты в здании уже не было его сотрудников. Протестующие ворвались в помещения и сожгли все здание.

В момент штурма здания акимата (мэрии) Алма-Аты в здании уже не было его сотрудников. Протестующие ворвались в помещения и сожгли все здание. - Sputnik Грузия
4/12
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

В момент штурма здания акимата (мэрии) Алма-Аты в здании уже не было его сотрудников. Протестующие ворвались в помещения и сожгли все здание.

© AP Photo / Yan Blagov

Так здание акимата выглядело еще несколько дней назад. Протестующие, кроме нападений на правительственные здания, также пытаются уничтожать офисы правящей партии Казахстана.

Так здание акимата выглядело еще несколько дней назад. Протестующие, кроме нападений на правительственные здания, также пытаются уничтожать офисы правящей партии Казахстана. - Sputnik Грузия
5/12
© AP Photo / Yan Blagov

Так здание акимата выглядело еще несколько дней назад. Протестующие, кроме нападений на правительственные здания, также пытаются уничтожать офисы правящей партии Казахстана.

© AFP / ALEXANDER BOGDANOV

В центре Алма-Аты, где расположены правительственные здания и объекты, территория напоминает место побоища.

В центре Алма-Аты, где расположены правительственные здания и объекты, территория напоминает место побоища. - Sputnik Грузия
6/12
© AFP / ALEXANDER BOGDANOV

В центре Алма-Аты, где расположены правительственные здания и объекты, территория напоминает место побоища.

© AFP / ALEXANDER BOGDANOV

Такая картина - теперь не редкость для центра Алма-Аты. Сожженные автомобили пока никто не убирает - остовы видимо останутся до тех пор, пока в городе не наступит относительный порядок.

Такая картина - теперь не редкость для центра Алма-Аты. Сожженные автомобили пока никто не убирает - остовы видимо останутся до тех пор, пока в городе не наступит относительный порядок. - Sputnik Грузия
7/12
© AFP / ALEXANDER BOGDANOV

Такая картина - теперь не редкость для центра Алма-Аты. Сожженные автомобили пока никто не убирает - остовы видимо останутся до тех пор, пока в городе не наступит относительный порядок.

© photo: Sputnik / Stringer

В нескольких областях Казахстана, в Алма-Ате и столице страны - Нур-Султане, введено чрезвычайное положение и комендантский час. Эти меры должны были вроде остановить протесты, но беспорядки только усилились.

В нескольких областях Казахстана, в Алма-Ате и столице страны - Нур-Султане, введено чрезвычайное положение и комендантский час. Эти меры должны были вроде остановить протесты, но беспорядки только усилились. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

В нескольких областях Казахстана, в Алма-Ате и столице страны - Нур-Султане, введено чрезвычайное положение и комендантский час. Эти меры должны были вроде остановить протесты, но беспорядки только усилились.

© AFP / ALEXANDER BOGDANOV

Как дальше будут развиваться события - покажут несколько ближайших дней, ведь в страну уже начали прибывать миротворческие подразделения, направленные по решению ОДКБ.

Как дальше будут развиваться события - покажут несколько ближайших дней, ведь в страну уже начали прибывать миротворческие подразделения, направленные по решению ОДКБ. - Sputnik Грузия
9/12
© AFP / ALEXANDER BOGDANOV

Как дальше будут развиваться события - покажут несколько ближайших дней, ведь в страну уже начали прибывать миротворческие подразделения, направленные по решению ОДКБ.

© photo: Sputnik / Janna Etekbaeva

А пока что даже в районных центрах Казахстана тоже протестуют и сжигают правительственные здания. На фото - сожженное здание акимата в городе Талдыкорган.

А пока что даже в районных центрах Казахстана тоже протестуют и сжигают правительственные здания. На фото - сожженное здание акимата в городе Талдыкорган. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Janna Etekbaeva

А пока что даже в районных центрах Казахстана тоже протестуют и сжигают правительственные здания. На фото - сожженное здание акимата в городе Талдыкорган.

© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Даже не верится, что такие массовые крупные беспорядки, которые охватили всю страну, начались всего несколько дней назад, с наступлением нового года.

Даже не верится, что такие массовые крупные беспорядки, которые охватили всю страну, начались всего несколько дней назад, с наступлением нового года. - Sputnik Грузия
11/12
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Даже не верится, что такие массовые крупные беспорядки, которые охватили всю страну, начались всего несколько дней назад, с наступлением нового года.

© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Кризис пока усугубляется и остается лишь надеятся, что в ближайшие дни шаги по стабилизации ситуации, которые приняло руководство Казахстана, дадут результат.

Кризис пока усугубляется и остается лишь надеятся, что в ближайшие дни шаги по стабилизации ситуации, которые приняло руководство Казахстана, дадут результат. - Sputnik Грузия
12/12
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Кризис пока усугубляется и остается лишь надеятся, что в ближайшие дни шаги по стабилизации ситуации, которые приняло руководство Казахстана, дадут результат.

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