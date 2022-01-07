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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 234
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 234
За последние 24 часа от коронавируса скончались 46 человек, выздоровели за сутки 1 727 человек 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T11:12+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 234. Скончались 46 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 953 410 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 727 человек, а с начала пандемии – 910 540. Скончались 14 082.За сутки сделано 45 006 тестов, в том числе 26 832 на антиген и 16 643 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 9,41%, за последние 14 дней – 6,61%, за последние семь дней – 8,17%.В стране всего привиты против коронавируса - 2 545 490 человек, за сутки сделали прививку - 7 699.В карантине в данное время находятся 47 человек, в стационарах – 4 365, в карантинных отелях - 1 053.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 234

11:12 07.01.2022 (обновлено: 11:38 07.01.2022)
© AP Photo / Yuki IwamuraЭпидемия коронавируса - медицинский работник в центре ПЦР тестирования на COVID
Эпидемия коронавируса - медицинский работник в центре ПЦР тестирования на COVID - Sputnik Грузия, 1920, 07.01.2022
© AP Photo / Yuki Iwamura
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 46 человек, выздоровели за сутки 1 727 человек
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 234. Скончались 46 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 953 410 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 727 человек, а с начала пандемии – 910 540. Скончались 14 082.
За сутки сделано 45 006 тестов, в том числе 26 832 на антиген и 16 643 ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 9,41%, за последние 14 дней – 6,61%, за последние семь дней – 8,17%.
В стране всего привиты против коронавируса - 2 545 490 человек, за сутки сделали прививку - 7 699.
В карантине в данное время находятся 47 человек, в стационарах – 4 365, в карантинных отелях - 1 053.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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