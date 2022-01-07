Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220107/gruziya-obyavila-voynu-onlayn-kazino--263425763.html
Грузия объявила войну онлайн-казино
Грузия объявила войну онлайн-казино
Власти Грузии в конце прошлого года выступили с инициативой запретить в стране онлайн-казино 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T11:44+0400
2022-01-07T11:44+0400
новости
грузия
карикатуры
казино
игорный бизнес в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/06/263425949_0:0:1277:718_1920x0_80_0_0_421cab91173284a2fb9b6d660737c8a9.jpg
На первом этапе планируется повысить им налоги, запретить рекламу, ввести возрастное ограничение (25+), а на втором этапе – вообще запретить деятельность всех онлайн-казино.От слов власти перешли к действиям - законопроект уже одобрен парламентом Грузии в первом чтении.Когда законопроект будет принят, запрет на азартные игры распространится на лудоманов (зависимых от азартных игр) и определенную категорию лиц, которым государство запретит играть. Список будет позднее составлен министерством финансов Грузии. Уже известно, что в него войдут чиновники и граждане со статусом социально незащищенного лица.По оценке инициаторов проекта, это лишит права играть почти 1 миллион человек, а бюджет из-за этого лишится 50 миллионов ежегодного дохода.Еще одним ограничением будет запрет азартных игр как на электронных страницах, так и по телевизору. Исключение составят спортивные мероприятия и зона аэропорта.Также планируется запретить телевизионную рекламу игорного бизнеса, наружную рекламу и размещение рекламы на грузинских веб-сайтах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/06/263425949_147:0:1104:718_1920x0_80_0_0_71494da7ce5187a68425ef90bdc0aa3c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, карикатуры, казино, игорный бизнес в грузии, инфографика

Грузия объявила войну онлайн-казино

11:44 07.01.2022
Подписаться на
Власти Грузии в конце прошлого года выступили с инициативой запретить в стране онлайн-казино
На первом этапе планируется повысить им налоги, запретить рекламу, ввести возрастное ограничение (25+), а на втором этапе – вообще запретить деятельность всех онлайн-казино.
От слов власти перешли к действиям - законопроект уже одобрен парламентом Грузии в первом чтении.
Грузия объявила борьбу азартным играм. Карикатура - Sputnik Грузия
Когда законопроект будет принят, запрет на азартные игры распространится на лудоманов (зависимых от азартных игр) и определенную категорию лиц, которым государство запретит играть. Список будет позднее составлен министерством финансов Грузии. Уже известно, что в него войдут чиновники и граждане со статусом социально незащищенного лица.
По оценке инициаторов проекта, это лишит права играть почти 1 миллион человек, а бюджет из-за этого лишится 50 миллионов ежегодного дохода.
Еще одним ограничением будет запрет азартных игр как на электронных страницах, так и по телевизору. Исключение составят спортивные мероприятия и зона аэропорта.
Также планируется запретить телевизионную рекламу игорного бизнеса, наружную рекламу и размещение рекламы на грузинских веб-сайтах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:23Ковид-статистика в Грузии: Тбилиси лидирует по количеству инфицированных
11:44Грузия объявила войну онлайн-казино
11:12Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 234
10:42Премьер поздравил жителей Грузии с Рождеством
10:22Власти Казахстана: правопорядок восстановлен во всех районах страны
10:11Женщины с детьми и пожилые люди среди протестующих в Казахстане - видео
09:36Курс лари на пятницу – 3,089 GEL/$1
09:20Здравоохранение в Грузии: самые главные cобытия и достижения 2021 года
07:05Апокалипсис в Казахстане: фото разрушенных зданий и сожженных машин
01:33Желтые микроавтобусы исчезнут с улиц Тбилиси с 1 февраля
01:17Сын Беры Иванишвили запел – ВИДЕО
00:59Илия Второй проводит Рождественское богослужение в соборе Святой Троицы в Тбилиси
ВчераУ Казахстана больше нет золотого кинофонда - СМИ
ВчераСкончалась грузинская актриса Циала Гургенидзе
ВчераАрмения направляет своих военных в Казахстан
ВчераОбвиняемые в убийстве сверстника подростки останутся в заключении
ВчераКак выглядит столица Казахстана после введения режима ЧП - видео
ВчераТбилисцы смогут оплатить коммунальные услуги до конца января
ВчераМашина протестующих въехала в оцепление полицейских Казахстана - видео
ВчераПандемия COVID-19 достигла пика - уровень инфицирования в мире за неделю увеличился на 71%