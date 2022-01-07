https://sputnik-georgia.ru/20220107/gruziya-obyavila-voynu-onlayn-kazino--263425763.html
Грузия объявила войну онлайн-казино
Грузия объявила войну онлайн-казино
Власти Грузии в конце прошлого года выступили с инициативой запретить в стране онлайн-казино 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T11:44+0400
2022-01-07T11:44+0400
2022-01-07T11:44+0400
новости
грузия
карикатуры
казино
игорный бизнес в грузии
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На первом этапе планируется повысить им налоги, запретить рекламу, ввести возрастное ограничение (25+), а на втором этапе – вообще запретить деятельность всех онлайн-казино.От слов власти перешли к действиям - законопроект уже одобрен парламентом Грузии в первом чтении.Когда законопроект будет принят, запрет на азартные игры распространится на лудоманов (зависимых от азартных игр) и определенную категорию лиц, которым государство запретит играть. Список будет позднее составлен министерством финансов Грузии. Уже известно, что в него войдут чиновники и граждане со статусом социально незащищенного лица.По оценке инициаторов проекта, это лишит права играть почти 1 миллион человек, а бюджет из-за этого лишится 50 миллионов ежегодного дохода.Еще одним ограничением будет запрет азартных игр как на электронных страницах, так и по телевизору. Исключение составят спортивные мероприятия и зона аэропорта.Также планируется запретить телевизионную рекламу игорного бизнеса, наружную рекламу и размещение рекламы на грузинских веб-сайтах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, карикатуры, казино, игорный бизнес в грузии, инфографика
Грузия объявила войну онлайн-казино
Власти Грузии в конце прошлого года выступили с инициативой запретить в стране онлайн-казино
На первом этапе планируется повысить им налоги, запретить рекламу, ввести возрастное ограничение (25+), а на втором этапе – вообще запретить деятельность всех онлайн-казино.
От слов власти перешли к действиям - законопроект уже одобрен парламентом Грузии в первом чтении.
Когда законопроект будет принят, запрет на азартные игры распространится на лудоманов (зависимых от азартных игр) и определенную категорию лиц, которым государство запретит играть. Список будет позднее составлен министерством финансов Грузии. Уже известно, что в него войдут чиновники и граждане со статусом социально незащищенного лица.
По оценке инициаторов проекта, это лишит права играть почти 1 миллион человек, а бюджет из-за этого лишится 50 миллионов ежегодного дохода.
Еще одним ограничением будет запрет азартных игр как на электронных страницах, так и по телевизору. Исключение составят спортивные мероприятия и зона аэропорта.
Также планируется запретить телевизионную рекламу игорного бизнеса, наружную рекламу и размещение рекламы на грузинских веб-сайтах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.