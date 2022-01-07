https://sputnik-georgia.ru/20220107/ikh-nuzhno-unichtozhat-tokaev-prikazal-likvidirovat-terroristov-i-poblagodaril-odkb-263446505.html

Их нужно уничтожать: Токаев приказал ликвидировать террористов и поблагодарил ОДКБ

Их нужно уничтожать: Токаев приказал ликвидировать террористов и поблагодарил ОДКБ

Касым-Жомарт Токаев выступил с очередным обращением к народу Казахстана. Смотрите в видео заявление лидера страны 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T16:21+0400

2022-01-07T16:21+0400

2022-01-07T16:21+0400

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казахстан

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ситуация в казахстане

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Президент заявил, что отдал приказ правоохранительным органам и армии стрелять на поражение по бандитам и террористам, которые будут оказывать вооруженное сопротивление. Также Токаев поблагодарил за помощь лидеров стран ОДКБ, которые согласились отправить миротворческие контингенты в Казахстан для помощи местным силовикам.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.

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