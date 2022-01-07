https://sputnik-georgia.ru/20220107/kedmi-protestami-v-kazakhstane-rukovodyat-beglye-oligarkhi-263449323.html

Кедми: протестами в Казахстане руководят беглые олигархи

Кедми: протестами в Казахстане руководят беглые олигархи

Бывший руководитель одной из израильских спецслужб Яков Кедми оценил действия спецслужб Казахстана. Смотрите в видео мнение эксперта 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T17:41+0400

2022-01-07T17:41+0400

2022-01-07T18:42+0400

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казахстан

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ситуация в казахстане

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По мнению Кедми, оперативная работа до начала протестов была на низком уровне, но теперь все изменилось. Как будет осуществляться борьба с террористическими группировками в Казахстане? Чем поможет Россия? И почему у оппозиции Казахстана не появилось лидера – смотрите в интервью "Sputnik на русском".

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