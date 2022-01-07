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Кедми: протестами в Казахстане руководят беглые олигархи
Кедми: протестами в Казахстане руководят беглые олигархи
Бывший руководитель одной из израильских спецслужб Яков Кедми оценил действия спецслужб Казахстана. Смотрите в видео мнение эксперта 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T17:41+0400
2022-01-07T17:41+0400
2022-01-07T18:42+0400
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По мнению Кедми, оперативная работа до начала протестов была на низком уровне, но теперь все изменилось. Как будет осуществляться борьба с террористическими группировками в Казахстане? Чем поможет Россия? И почему у оппозиции Казахстана не появилось лидера – смотрите в интервью "Sputnik на русском".
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видео, казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео
Кедми: протестами в Казахстане руководят беглые олигархи
17:41 07.01.2022 (обновлено: 18:42 07.01.2022)
Бывший руководитель одной из израильских спецслужб Яков Кедми оценил действия спецслужб Казахстана. Смотрите в видео мнение эксперта
По мнению Кедми, оперативная работа до начала протестов была на низком уровне, но теперь все изменилось.
Как будет осуществляться борьба с террористическими группировками в Казахстане? Чем поможет Россия? И почему у оппозиции Казахстана не появилось лидера – смотрите в интервью "Sputnik на русском".