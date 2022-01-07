https://sputnik-georgia.ru/20220107/kontsert-simfonicheskoy-muzyki-proydet-v-tbilisi-na-staryy-novyy-god-263453853.html

Концерт симфонической музыки пройдет в Тбилиси на Старый Новый год

Концерт симфонической музыки пройдет в Тбилиси на Старый Новый год

В Новый год по старому стилю жители и гости столицы могут попасть на прекрасный музыкальный вечер 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T23:13+0400

2022-01-07T23:13+0400

2022-01-07T23:13+0400

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тбилиси

концерт

тбилисский симфонический оркестр

культурная жизнь грузии

мириан хухунаишвили

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Концерт симфонической музыки, на котором можно будет услышать произведения Роберта Шумана и Ференца Листа, пройдет в столичном Музыкально-культурном центре им. Дж. Кахидзе 14 января.Выступают Тбилисский симфонический оркестр под управлением выпускника Краковской музыкальной академии, дирижера Мириана Хухунаишвили. На вечере прозвучат Симфония No. 4 Шумана и "Пляска смерти", где в роли солиста предстанет молодая грузинская пианистка, магистрантка Веймарской Высшей школы музыки Ференца Листа Тамта Маградзе.Начало концерта в Центре Кахидзе в 19:30. Билеты можно приобрести только онлайн. Для посещения концерта необходим "зеленый паспорт", напоминают организаторы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, тбилиси, концерт, тбилисский симфонический оркестр, культурная жизнь грузии, мириан хухунаишвили