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Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации
Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации
Заместитель Председателя Совета Федерации России Константин Косачев оценил действия властей Казахстана во время протестов. Смотрите в видео мнение политика 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T14:41+0400
2022-01-07T14:41+0400
2022-01-07T14:41+0400
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мультимедиа
ситуация в казахстане
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По словам сенатора, власти старались идти навстречу митингующим и до последнего не применяли силу. В то же время сенатор указал и на ошибки правительства.Почему Казахстан обратился к ОДКБ? Есть ли в действиях России в Казахстане корыстный умысел? Как долго продлится коллективная миротворческая миссия ОДКБ, и почему НАТО отказались от помощи организации в Афганистане? Об этом смотрите в эксклюзивном интервью.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео
Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации
Заместитель Председателя Совета Федерации России Константин Косачев оценил действия властей Казахстана во время протестов. Смотрите в видео мнение политика
По словам сенатора, власти старались идти навстречу митингующим и до последнего не применяли силу. В то же время сенатор указал и на ошибки правительства.
Почему Казахстан обратился к ОДКБ? Есть ли в действиях России в Казахстане корыстный умысел? Как долго продлится коллективная миротворческая миссия ОДКБ, и почему НАТО отказались от помощи организации в Афганистане? Об этом смотрите в эксклюзивном интервью.