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Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации
Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации
Заместитель Председателя Совета Федерации России Константин Косачев оценил действия властей Казахстана во время протестов. Смотрите в видео мнение политика 07.01.2022, Sputnik Грузия
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По словам сенатора, власти старались идти навстречу митингующим и до последнего не применяли силу. В то же время сенатор указал и на ошибки правительства.Почему Казахстан обратился к ОДКБ? Есть ли в действиях России в Казахстане корыстный умысел? Как долго продлится коллективная миротворческая миссия ОДКБ, и почему НАТО отказались от помощи организации в Афганистане? Об этом смотрите в эксклюзивном интервью.
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видео, казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео

Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации

14:41 07.01.2022
© video: Sputnik
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Заместитель Председателя Совета Федерации России Константин Косачев оценил действия властей Казахстана во время протестов. Смотрите в видео мнение политика
По словам сенатора, власти старались идти навстречу митингующим и до последнего не применяли силу. В то же время сенатор указал и на ошибки правительства.
Почему Казахстан обратился к ОДКБ? Есть ли в действиях России в Казахстане корыстный умысел? Как долго продлится коллективная миротворческая миссия ОДКБ, и почему НАТО отказались от помощи организации в Афганистане? Об этом смотрите в эксклюзивном интервью.
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