https://sputnik-georgia.ru/20220107/kosachev-mirotvorcheskaya-missiya-odkb-v-kazakhstane-usilit-avtoritet-organizatsii-263445001.html

Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации

Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации

Заместитель Председателя Совета Федерации России Константин Косачев оценил действия властей Казахстана во время протестов. Смотрите в видео мнение политика 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T14:41+0400

2022-01-07T14:41+0400

2022-01-07T14:41+0400

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казахстан

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ситуация в казахстане

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По словам сенатора, власти старались идти навстречу митингующим и до последнего не применяли силу. В то же время сенатор указал и на ошибки правительства.Почему Казахстан обратился к ОДКБ? Есть ли в действиях России в Казахстане корыстный умысел? Как долго продлится коллективная миротворческая миссия ОДКБ, и почему НАТО отказались от помощи организации в Афганистане? Об этом смотрите в эксклюзивном интервью.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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