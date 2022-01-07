https://sputnik-georgia.ru/20220107/kovid-statistika-v-gruzii-tbilisi-lidiruet-po-kolichestvu-infitsirovannykh-263439898.html

Ковид-статистика в Грузии: Тбилиси лидирует по количеству инфицированных

Ковид-статистика в Грузии: Тбилиси лидирует по количеству инфицированных

Больше половины новых случаев инфицирования коронавирусом в Грузии приходится на столицу 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T12:23+0400

2022-01-07T12:23+0400

2022-01-07T12:23+0400

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коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Грузинские медики из 4 234 случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 2 249 фактов, сообщает пресс-служба Национального центра по контролю заболеваний Грузии.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:За последние сутки в Грузии зафиксировано 4 234 новых случая инфицирования COVID-19, вылечились 1 727 пациентов, скончались 46.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 953 410 случаев заболевания коронавирусом, 14 128 стали жертвами COVID-19, вылечились – 910 540.В стране за последние 24 часа сделано 45 006 тестов на коронавирус: 26 832 – на антиген и 18 174 – ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных по данным за сутки составляет 9,41%, за две недели – 6,61%, за семь дней – 8,17%.В клиниках проходят лечение 4 365 человек, в ковид-гостиницах остается 1 053 гражданина.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, национальный центр по контролю заболеваний, коронавирус covid-19