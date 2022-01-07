https://sputnik-georgia.ru/20220107/luchshee-novogodnee-kino---rekomendatsiya-ot-nikolaya-tsiskaridze-263450791.html

Лучшее новогоднее кино - рекомендация от Николая Цискаридзе

Лучшее новогоднее кино - рекомендация от Николая Цискаридзе

Знаменитый артист балета, педагог и колумнист Sputnik Грузия Николай Цискаридзе поздравляет всех читателей с праздниками и делится своим рейтингом новогодних... 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T20:34+0400

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"Для новогоднего настроения на праздниках я смотрю все старинное - все старые фильмы, связанные с Новым годом. Особенно детские картины и сказки", - рассказывает Цискаридзе и предлагает читателям Sputnik Грузия следующие картины."Золушка" (1947)"Золушка" — советский черно-белый художественный фильм-сказка, снятый на киностудии "Ленфильм" режиссерами Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро по сценарию Евгения Шварца. Киносказка снята по одноименном произведению Шарля Перро. При этом, как отмечали кинокритики, старая история о трудолюбивой девушке, потерявшей на балу туфельку, обрела в картине современное звучание. В картине снялись замечательные актеры: Янина Жеймо (Золушка), Алексей Консовский (Принц), Эраст Гарин (Король), Фаина Раневская (Мачеха), Василий Меркурьев (Лесничий)."Старая, старая сказка" (1968)"Старая, старая сказка" — советский художественный музыкальный фильм, поставленный на киностудии "Ленфильм" в 1968 году режиссером Надеждой Кошеверовой на темы сказок Ханса Кристиана Андерсена: "Огниво", "Дорожный товарищ", "Свинопас" и "Ганс Чурбан". Кстати, это кинодебют Марины Неёловой. Премьера фильма в СССР состоялась 20 августа 1969 года."Три орешка для Золушки" (1973)"Три орешка для Золушки" — популярная киносказка производства Чехословакии и ГДР 1973 года. Фильм снимался на чехословацкой киностудии "Баррандов" и восточногерманской киностудии ДЕФА. Натурные съемки проходили в живописном месте Шумава, находящемся в западной части Чехии на границе с Баварией."Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975)"Ирония судьбы, или С лёгким паром!" — знаменитый советский двухсерийный телевизионный фильм режиссера Эльдара Рязанова. В 1977 году был удостоен Государственной премии СССР. Фильм является авторской экранизацией пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова "С лёгким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…" Кстати, осенью 1975 года, незадолго до официальной телевизионной премьеры, фильм посмотрели телезрители Грузии в рамках программы Всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов (проходившего в Тбилиси), на котором картина заняла первое место. С "Иронии судьбы" в творчестве Рязанова начался период фильмов, в которых соединяются комическое и серьёзное."Чародеи" (1982)"Чародеи" — советская новогодняя музыкально-комедийная двухсерийная киносказка режиссера Константина Бромберга по сценарию братьев Стругацких. Между прочим, имена некоторых персонажей и в целом общая характеристика места действия (некий научный институт в маленьком городке, где изучают волшебство и магию), как и некоторые другие детали взяты из повести Стругацких "Понедельник начинается в субботу". Но "Чародеи" не являются экранизацией этой книги и представляют собой совершенно самостоятельную историю."Мелодии Верийского квартала" (1973)"Мелодии Верийского квартала" — шедевр из сокровищницы грузинского кинематографа. Это художественный фильм, снятый в 1973 году на киностудии "Грузия-фильм" в жанре музыкальной комедии, по мотивам водевилей и пьес З. Антонова и А. Цагарели. В центре сюжета - честная и трудолюбивая прачка Вардо — любимица Верийского квартала старого Тифлиса, которая идёт на кражу повозки дров, туши теленка и шубы, чтобы на вырученные деньги дать возможность обучаться танцам дочерям Павле."Приходи на меня посмотреть" (2000)"Приходи на меня посмотреть" — художественный фильм, поставленный в 2000 году по мотивам пьесы Надежды Птушкиной "Пока она умирала". Режиссерский дебют актера Олега Янковского и оператора Михаила Аграновича. Картина — победитель конкурса "Выборгский счёт" кинофестиваля "Окно в Европу" (2001 год)."Один дома" (1990)"Один дома" — американский рождественский комедийный фильм производства и авторства Джона Хьюза. Маколей Калкин исполнил главную роль — Кевина Маккаллистера, мальчика, забытого дома в Чикаго, когда на рождественских каникулах его семья улетает в Париж. Изначально Кевин наслаждался одиночеством в доме, но вскоре ему пришлось столкнуться с двумя грабителями, роли которых исполнили Джо Пеши и Дэниел Стерн. Любопытно, что оглушительный успех комедии послужил созданию целой одноименной медиафраншизы, в которую вошли пять последующих фильмов, включая прямое продолжение — "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке", вышедшее в 1992 году с тем же творческим составом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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