https://sputnik-georgia.ru/20220107/na-perevale-paravani-vvedeny-ogranicheniya-263449472.html

На перевале Паравани введены ограничения

На перевале Паравани введены ограничения

В ночные часы перевал Паравани закрыт для автомашин с прицепами и полуприцепами и больших автобусов 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T19:40+0400

2022-01-07T19:40+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Движение на 94-110 километре (перевал Паравани) дороги внутригосударственного значения Ода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда свободно для легковых автомобилей, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.По информации департамента, из-за интенсивного снегопада движение автомобилей с прицепами, полуприцепами и автобусов вместимостью более 30 мест через перевал запрещается ежедневно с 20:00 до 08:00. В остальное время суток движение свободно.По данным Департамента автомобильных дорог, движение машин с двумя и более ведущими мостами по перевалу Паравани свободно. Движение осуществляется под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции. На остальных участках дороги движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, дороги, погода