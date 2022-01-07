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На перевале Паравани введены ограничения
На перевале Паравани введены ограничения
В ночные часы перевал Паравани закрыт для автомашин с прицепами и полуприцепами и больших автобусов 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T19:40+0400
2022-01-07T19:40+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Движение на 94-110 километре (перевал Паравани) дороги внутригосударственного значения Ода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда свободно для легковых автомобилей, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.По информации департамента, из-за интенсивного снегопада движение автомобилей с прицепами, полуприцепами и автобусов вместимостью более 30 мест через перевал запрещается ежедневно с 20:00 до 08:00. В остальное время суток движение свободно.По данным Департамента автомобильных дорог, движение машин с двумя и более ведущими мостами по перевалу Паравани свободно. Движение осуществляется под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции. На остальных участках дороги движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, дороги, погода
На перевале Паравани введены ограничения
В ночные часы перевал Паравани закрыт для автомашин с прицепами и полуприцепами и больших автобусов
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Движение на 94-110 километре (перевал Паравани) дороги внутригосударственного значения Ода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда свободно для легковых автомобилей, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
По информации
департамента, из-за интенсивного снегопада движение автомобилей с прицепами, полуприцепами и автобусов вместимостью более 30 мест через перевал запрещается ежедневно с 20:00 до 08:00. В остальное время суток движение свободно.
По данным Департамента автомобильных дорог, движение машин с двумя и более ведущими мостами по перевалу Паравани свободно.
Движение осуществляется под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции. На остальных участках дороги движение свободно.
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