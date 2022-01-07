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Премьер поздравил жителей Грузии с Рождеством
Премьер поздравил жителей Грузии с Рождеством
Рождение Христа - начало совершенно новой истории человечества, отметил глава правительства 07.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил православное население страны с Рождеством Христовым и пожелал всем здоровья, душевного спокойствия и благополучия.Православные Грузии в пятницу, 7 января, празднуют Рождество Христово — один из самых больших христианских праздников.Накануне глава грузинского правительства вместе с другими первыми лицами страны присутствовал на праздничном богослужении в Кафедральном Соборе Святой Троицы.Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа Второй обратился к пастве с Рождественской эпистолой, в которой призвал население страны стойко противостоять общему для всего мира испытанию - пандемии коронавируса.Православное Рождество начинают праздновать 6 января с появлением первой звезды. Праздник, по обычаю, проводят в кругу семьи, с родными и близкими.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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религия , новости, грузия, тбилиси, ираклий гарибашвили, илия второй

Премьер поздравил жителей Грузии с Рождеством

10:42 07.01.2022 (обновлено: 11:04 07.01.2022)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 07.01.2022
© Government of Georgia
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Рождение Христа - начало совершенно новой истории человечества, отметил глава правительства
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил православное население страны с Рождеством Христовым и пожелал всем здоровья, душевного спокойствия и благополучия.
Православные Грузии в пятницу, 7 января, празднуют Рождество Христово — один из самых больших христианских праздников.

"Рождение Христа - это начало совершенно новой истории человечества, движимое любовью, человеческой свободой, надеждой на лучшее будущее. На этих ценностях основывается наша древнейшая культура, они также определяют нашу современность. Именно поэтому каждое Рождество мы встречаем с надеждой обновления, счастье и всеобщее благополучие", - написал премьер на своей странице в соцсети.

Накануне глава грузинского правительства вместе с другими первыми лицами страны присутствовал на праздничном богослужении в Кафедральном Соборе Святой Троицы.
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа Второй обратился к пастве с Рождественской эпистолой, в которой призвал население страны стойко противостоять общему для всего мира испытанию - пандемии коронавируса.
Православное Рождество начинают праздновать 6 января с появлением первой звезды. Праздник, по обычаю, проводят в кругу семьи, с родными и близкими.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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