https://sputnik-georgia.ru/20220107/premer-pozdravil-zhiteley-gruzii-s-rozhdestvom-263438315.html

Премьер поздравил жителей Грузии с Рождеством

Премьер поздравил жителей Грузии с Рождеством

Рождение Христа - начало совершенно новой истории человечества, отметил глава правительства 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T10:42+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил православное население страны с Рождеством Христовым и пожелал всем здоровья, душевного спокойствия и благополучия.Православные Грузии в пятницу, 7 января, празднуют Рождество Христово — один из самых больших христианских праздников.Накануне глава грузинского правительства вместе с другими первыми лицами страны присутствовал на праздничном богослужении в Кафедральном Соборе Святой Троицы.Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа Второй обратился к пастве с Рождественской эпистолой, в которой призвал население страны стойко противостоять общему для всего мира испытанию - пандемии коронавируса.Православное Рождество начинают праздновать 6 января с появлением первой звезды. Праздник, по обычаю, проводят в кругу семьи, с родными и близкими.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

религия , новости, грузия, тбилиси, ираклий гарибашвили, илия второй