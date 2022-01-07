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Российские миротворцы и казахстанские силовики взяли под полный контроль аэропорт Алматы
Российские миротворцы и казахстанские силовики взяли под полный контроль аэропорт Алматы
Миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Смотрите подробности в видео 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T18:04+0400
2022-01-07T18:04+0400
2022-01-07T18:11+0400
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ситуация в казахстане
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В Казахстан прибыли российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ.Десантники сразу приступили к выполнению поставленных задач - в первую очередь помогли казахстанским силовикам взять под полный контроль аэропорт Алма-Аты, куда прибывают самолёты с миротворцами. Для доставки в Казахстан миротворческих сил ОДКБ задействовано более 80 военно-транспортных самолетов ИЛ-76 и АН-124 ВКС России.
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видео, казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео
Российские миротворцы и казахстанские силовики взяли под полный контроль аэропорт Алматы
18:04 07.01.2022 (обновлено: 18:11 07.01.2022)
Миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Смотрите подробности в видео
В Казахстан прибыли российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ.
Десантники сразу приступили к выполнению поставленных задач - в первую очередь помогли казахстанским силовикам взять под полный контроль аэропорт Алма-Аты, куда прибывают самолёты с миротворцами.
Для доставки в Казахстан миротворческих сил ОДКБ задействовано более 80 военно-транспортных самолетов ИЛ-76 и АН-124 ВКС России.