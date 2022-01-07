https://sputnik-georgia.ru/20220107/rossiyskie-mirotvortsy-i-kazakhstanskie-siloviki-vzyali-pod-polnyy-kontrol-aeroport-almaty-263448501.html

Российские миротворцы и казахстанские силовики взяли под полный контроль аэропорт Алматы

Российские миротворцы и казахстанские силовики взяли под полный контроль аэропорт Алматы

Миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Смотрите подробности в видео 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T18:04+0400

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В Казахстан прибыли российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ.Десантники сразу приступили к выполнению поставленных задач - в первую очередь помогли казахстанским силовикам взять под полный контроль аэропорт Алма-Аты, куда прибывают самолёты с миротворцами. Для доставки в Казахстан миротворческих сил ОДКБ задействовано более 80 военно-транспортных самолетов ИЛ-76 и АН-124 ВКС России.

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