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Российские самолеты с армянскими миротворцами на борту вылетели в Казахстан
Российские самолеты с армянскими миротворцами на борту вылетели в Казахстан
Армения отправила в Республику Казахстан миротворческое подразделение в составе 100 человек. Смотрите подробности в видео 07.01.2022, Sputnik Грузия
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Три российских военных самолета осуществили переброску в Казахстан миротворческого подразделения Армении из состава миротворческих сил ОДКБ.Три самолета ИЛ-76 уже вылетели из аэропорта Звартноц в Армении и в скором времени прибудут в Казахстан. Всего в страну должно прибыть около 100 армянских миротворцев.Ранее в Минобороны Армении сообщили, что во время миссии подразделение миротворцев ВС Армении будет заниматься исключительно охраной зданий и объектов, а также инфраструктуры стратегического назначения.
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видео, казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео

Российские самолеты с армянскими миротворцами на борту вылетели в Казахстан

19:29 07.01.2022
© video: Ministry of Defense of Russia
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Армения отправила в Республику Казахстан миротворческое подразделение в составе 100 человек. Смотрите подробности в видео
Три российских военных самолета осуществили переброску в Казахстан миротворческого подразделения Армении из состава миротворческих сил ОДКБ.
Три самолета ИЛ-76 уже вылетели из аэропорта Звартноц в Армении и в скором времени прибудут в Казахстан. Всего в страну должно прибыть около 100 армянских миротворцев.
Ранее в Минобороны Армении сообщили, что во время миссии подразделение миротворцев ВС Армении будет заниматься исключительно охраной зданий и объектов, а также инфраструктуры стратегического назначения.
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