https://sputnik-georgia.ru/20220107/rossiyskie-samolety-s-armyanskimi-mirotvortsami-na-bortu-vyleteli-v-kazakhstan-263450456.html

Российские самолеты с армянскими миротворцами на борту вылетели в Казахстан

Российские самолеты с армянскими миротворцами на борту вылетели в Казахстан

Армения отправила в Республику Казахстан миротворческое подразделение в составе 100 человек. Смотрите подробности в видео 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T19:29+0400

2022-01-07T19:29+0400

2022-01-07T19:29+0400

видео

казахстан

мультимедиа

ситуация в казахстане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/07/263450385_0:0:2045:1151_1920x0_80_0_0_b3113e4bf1ff0e0b754eae8ea1085be2.png

Три российских военных самолета осуществили переброску в Казахстан миротворческого подразделения Армении из состава миротворческих сил ОДКБ.Три самолета ИЛ-76 уже вылетели из аэропорта Звартноц в Армении и в скором времени прибудут в Казахстан. Всего в страну должно прибыть около 100 армянских миротворцев.Ранее в Минобороны Армении сообщили, что во время миссии подразделение миротворцев ВС Армении будет заниматься исключительно охраной зданий и объектов, а также инфраструктуры стратегического назначения.

казахстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео