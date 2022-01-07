https://sputnik-georgia.ru/20220107/rossiyskie-samolety-s-armyanskimi-mirotvortsami-na-bortu-vyleteli-v-kazakhstan-263450456.html
Российские самолеты с армянскими миротворцами на борту вылетели в Казахстан
Российские самолеты с армянскими миротворцами на борту вылетели в Казахстан
Армения отправила в Республику Казахстан миротворческое подразделение в составе 100 человек. Смотрите подробности в видео 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T19:29+0400
2022-01-07T19:29+0400
2022-01-07T19:29+0400
видео
казахстан
мультимедиа
ситуация в казахстане
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Три российских военных самолета осуществили переброску в Казахстан миротворческого подразделения Армении из состава миротворческих сил ОДКБ.Три самолета ИЛ-76 уже вылетели из аэропорта Звартноц в Армении и в скором времени прибудут в Казахстан. Всего в страну должно прибыть около 100 армянских миротворцев.Ранее в Минобороны Армении сообщили, что во время миссии подразделение миротворцев ВС Армении будет заниматься исключительно охраной зданий и объектов, а также инфраструктуры стратегического назначения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, казахстан, мультимедиа, ситуация в казахстане, видео
Российские самолеты с армянскими миротворцами на борту вылетели в Казахстан
Армения отправила в Республику Казахстан миротворческое подразделение в составе 100 человек. Смотрите подробности в видео
Три российских военных самолета осуществили переброску в Казахстан миротворческого подразделения Армении из состава миротворческих сил ОДКБ.
Три самолета ИЛ-76 уже вылетели из аэропорта Звартноц в Армении и в скором времени прибудут в Казахстан. Всего в страну должно прибыть около 100 армянских миротворцев.
Ранее в Минобороны Армении сообщили, что во время миссии подразделение миротворцев ВС Армении будет заниматься исключительно охраной зданий и объектов, а также инфраструктуры стратегического назначения.