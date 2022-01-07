https://sputnik-georgia.ru/20220107/rozhdestvo-2022-pravoslavnye-obychai-traditsii-i-pozdravleniya-263433127.html
Рождество 2022: православные обычаи, традиции и поздравления
Рождество 2022: православные обычаи, традиции и поздравления
Рождество Христово православная церковь празднует 7 января – это один из главных христианских праздников, символизирующий обновление 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T00:08+0400
2022-01-07T00:08+0400
2022-01-07T00:28+0400
справки
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рождество
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В Рождество Христово люди ожидают чуда, ибо рождение от Девы Марии Сына Божьего во плоти – одно из чудес, которое явил Господь человечеству.Для человечества с рождением Спасителя началось новое летоисчисление – от Рождества Христова.Пост, который предшествует православному Рождеству, завершается с первой звездой в Сочельник – в ночь перед праздником.Sputnik Грузия рассказывает, какие православные обычаи и традиции связанны с Рождеством Христовым, а также какие поздравления рассылают в праздник.Православные обычаи и традицииС Рождеством Христовым связано множество православных традиций и обычаев – это один из самых древних праздников.Православное Рождество начинают праздновать 6 января с появлением первой звезды. Праздник, по обычаю, проводят в кругу семьи, с родными и близкими.Начинается Святой Вечер по традиции с зажжения рождественской свечи и молитвы.Праздничный стол православные, по обычаю, накрывали из 12 блюд – по числу апостолов. Под скатерть, по традиции, клали пучок сена, символизирующий ясли, в которые уложили новорожденного Богомладенца.По обычаю, на стол кроме сладкой каши – сочива, подавали окорок, фаршированную индейку, баранину, поросенка, буженину, блины, студень, заливную рыбу, пироги, мясной рулет, домашнюю колбасу и так далее, а также разнообразные напитки.За праздничным столом, по православному обычаю, говорили только о хорошем. А в преддверии праздника старались забыть все старые обиды и огорчения, а также просили прощение у тех, кого вольно или невольно обидели.По старинной традиции молодежь в Сочельник наряжаясь в костюмы различных животных, ходила по домам и пела рождественские гимны – колядки.Молодые поздравляли колядками односельчан, а те дарили колядующим сладости, чтобы привлечь удачу в новом году.ПоздравленияВ Рождество Христово все стараются сказать друг другу много теплых слов — в интернете полно поздравлений, посвященных великому празднику. Например:Звезда рождественская пустьВам освещает в жизни путь.Уюта и здоровья в дом —Любви, добра вам!С Рождеством!Или так:Праздник постучался в дом.С Рождеством вас, с Рождеством!Встречи, елка и подарки...Каждый миг пусть будет ярким,Пусть на сотню лет впередВам во всех делах везет!А еще так:Пахнет хвоей, в сердце радость,Праздник вновь пришел к вам в дом!Чтоб любилось, чтоб мечталось,Чтоб не помнить о плохом.И мечты чтоб исполнялись!Поздравляем с Рождеством!Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки , грузия, рождество
Рождество 2022: православные обычаи, традиции и поздравления
00:08 07.01.2022 (обновлено: 00:28 07.01.2022)
Рождество Христово православная церковь празднует 7 января – это один из главных христианских праздников, символизирующий обновление
В Рождество Христово люди ожидают чуда, ибо рождение от Девы Марии Сына Божьего во плоти – одно из чудес, которое явил Господь человечеству.
Для человечества с рождением Спасителя началось новое летоисчисление – от Рождества Христова.
Пост, который предшествует православному Рождеству, завершается с первой звездой в Сочельник – в ночь перед праздником.
Sputnik Грузия
рассказывает, какие православные обычаи и традиции связанны с Рождеством Христовым, а также какие поздравления рассылают в праздник.
Православные обычаи и традиции
С Рождеством Христовым связано множество православных традиций и обычаев – это один из самых древних праздников.
Православное Рождество начинают праздновать 6 января с появлением первой звезды. Праздник, по обычаю, проводят в кругу семьи, с родными и близкими.
Начинается Святой Вечер по традиции с зажжения рождественской свечи и молитвы.
Праздничный стол православные, по обычаю, накрывали из 12 блюд – по числу апостолов. Под скатерть, по традиции, клали пучок сена, символизирующий ясли, в которые уложили новорожденного Богомладенца.
По обычаю, на стол кроме сладкой каши – сочива, подавали окорок, фаршированную индейку, баранину, поросенка, буженину, блины, студень, заливную рыбу, пироги, мясной рулет, домашнюю колбасу и так далее, а также разнообразные напитки.
За праздничным столом, по православному обычаю, говорили только о хорошем. А в преддверии праздника старались забыть все старые обиды и огорчения, а также просили прощение у тех, кого вольно или невольно обидели.
По старинной традиции молодежь в Сочельник наряжаясь в костюмы различных животных, ходила по домам и пела рождественские гимны – колядки.
Молодые поздравляли колядками односельчан, а те дарили колядующим сладости, чтобы привлечь удачу в новом году.
Поздравления
В Рождество Христово все стараются сказать друг другу много теплых слов — в интернете полно поздравлений, посвященных великому празднику. Например:
Звезда рождественская пусть
Вам освещает в жизни путь.
Праздник постучался в дом.
С Рождеством вас, с Рождеством!
Встречи, елка и подарки...
Каждый миг пусть будет ярким,
Пусть на сотню лет вперед
Пахнет хвоей, в сердце радость,
Праздник вновь пришел к вам в дом!
Чтоб любилось, чтоб мечталось,
Чтоб не помнить о плохом.
И мечты чтоб исполнялись!
Поздравляем с Рождеством!
Материал подготовлен на основе открытых источников