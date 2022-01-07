https://sputnik-georgia.ru/20220107/rozhdestvo-2022-pravoslavnye-obychai-traditsii-i-pozdravleniya-263433127.html

Рождество 2022: православные обычаи, традиции и поздравления

Рождество 2022: православные обычаи, традиции и поздравления

Рождество Христово православная церковь празднует 7 января – это один из главных христианских праздников, символизирующий обновление 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T00:08+0400

2022-01-07T00:08+0400

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В Рождество Христово люди ожидают чуда, ибо рождение от Девы Марии Сына Божьего во плоти – одно из чудес, которое явил Господь человечеству.Для человечества с рождением Спасителя началось новое летоисчисление – от Рождества Христова.Пост, который предшествует православному Рождеству, завершается с первой звездой в Сочельник – в ночь перед праздником.Sputnik Грузия рассказывает, какие православные обычаи и традиции связанны с Рождеством Христовым, а также какие поздравления рассылают в праздник.Православные обычаи и традицииС Рождеством Христовым связано множество православных традиций и обычаев – это один из самых древних праздников.Православное Рождество начинают праздновать 6 января с появлением первой звезды. Праздник, по обычаю, проводят в кругу семьи, с родными и близкими.Начинается Святой Вечер по традиции с зажжения рождественской свечи и молитвы.Праздничный стол православные, по обычаю, накрывали из 12 блюд – по числу апостолов. Под скатерть, по традиции, клали пучок сена, символизирующий ясли, в которые уложили новорожденного Богомладенца.По обычаю, на стол кроме сладкой каши – сочива, подавали окорок, фаршированную индейку, баранину, поросенка, буженину, блины, студень, заливную рыбу, пироги, мясной рулет, домашнюю колбасу и так далее, а также разнообразные напитки.За праздничным столом, по православному обычаю, говорили только о хорошем. А в преддверии праздника старались забыть все старые обиды и огорчения, а также просили прощение у тех, кого вольно или невольно обидели.По старинной традиции молодежь в Сочельник наряжаясь в костюмы различных животных, ходила по домам и пела рождественские гимны – колядки.Молодые поздравляли колядками односельчан, а те дарили колядующим сладости, чтобы привлечь удачу в новом году.ПоздравленияВ Рождество Христово все стараются сказать друг другу много теплых слов — в интернете полно поздравлений, посвященных великому празднику. Например:Звезда рождественская пустьВам освещает в жизни путь.Уюта и здоровья в дом —Любви, добра вам!С Рождеством!Или так:Праздник постучался в дом.С Рождеством вас, с Рождеством!Встречи, елка и подарки...Каждый миг пусть будет ярким,Пусть на сотню лет впередВам во всех делах везет!А еще так:Пахнет хвоей, в сердце радость,Праздник вновь пришел к вам в дом!Чтоб любилось, чтоб мечталось,Чтоб не помнить о плохом.И мечты чтоб исполнялись!Поздравляем с Рождеством!Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , грузия, рождество