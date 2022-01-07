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Сын Беры Иванишвили запел – ВИДЕО

Сын Беры Иванишвили запел – ВИДЕО

Берука стал частым гостем в видеороликах своих звездных родителей в социальных сетях

2022-01-07T01:17+0400

2022-01-07T01:17+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Известный грузинский исполнитель, сын миллиардера и основателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили Бера Иванишвили поделился видеокадрами, где его сын пытается петь песню.Бера опубликовал видео в своем TikTok аккаунте: там малыш делает первые попытки исполнить песню Hello Адель, повторяя слова.В комментариях пользователи называют ребенка милым, отмечая, что он излучает добро. Один пользователь спросил Беру, знает ли Берука грузинский язык, на что он ответил:"Грузинский – его первый язык, он настоящий грузинский мужчина".Бера вместе с женой Нанукой одними из первых грузинских знаменитостей обратили внимание на социальную сеть TikTok и пообещали поклонникам часто баловать их новыми развлекательными клипами. Число подписчиков Беры и Нануки увеличивается с каждым днем. На данный момент на их странице 7 миллионов подписчиков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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