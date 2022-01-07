Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220107/v-batumi-idet-spasatelnaya-operatsiya---v-more-ischut-muzhchinu-263449901.html
В Батуми идет спасательная операция - в море ищут мужчину
В Батуми идет спасательная операция - в море ищут мужчину
По словам очевидцев, в море уже нашли телефон и кошелек, но поиски тела продолжаются 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T18:59+0400
2022-01-07T18:59+0400
происшествия
новости
грузия
батуми
спасатели
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/18/252415500_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_0cc0c2d3941d6f2235a8051968da7cdd.jpg
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Мужчину средних лет ищут в море в городе Батуми, сообщает телеканал Мтавари.В настоящее время на берегу моря мобилизованы водолазы и спасатели, поисковые работы ведутся уже несколько часов, сообщает телеканал.По одной из версий, в четверг мужчина средних лет упал с моста возле ресторана "Сан-Ремо".По словам местных жителей, водолазы нашли в море телефон и кошелек, но тело еще не обнаружено.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/18/252415500_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_d7505cb244cdfb9e8dcc419ce000e70e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, батуми, спасатели, черное море

В Батуми идет спасательная операция - в море ищут мужчину

18:59 07.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliМорские волны на побережье Батуми
Морские волны на побережье Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 07.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
По словам очевидцев, в море уже нашли телефон и кошелек, но поиски тела продолжаются
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Мужчину средних лет ищут в море в городе Батуми, сообщает телеканал Мтавари.
В настоящее время на берегу моря мобилизованы водолазы и спасатели, поисковые работы ведутся уже несколько часов, сообщает телеканал.
По одной из версий, в четверг мужчина средних лет упал с моста возле ресторана "Сан-Ремо".
По словам местных жителей, водолазы нашли в море телефон и кошелек, но тело еще не обнаружено.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:40На перевале Паравани введены ограничения
19:29Российские самолеты с армянскими миротворцами на борту вылетели в Казахстан
18:59В Батуми идет спасательная операция - в море ищут мужчину
18:04Российские миротворцы и казахстанские силовики взяли под полный контроль аэропорт Алматы
18:01МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Казахстана на родину
17:41Кедми: протестами в Казахстане руководят беглые олигархи
17:36"Алило" в условиях пандемии– священники объехали Тбилиси на машинах
17:34Тбилиси окропили святой водой в праздник Рождества и провели "Алило" - видео
17:16Сотни граждан Казахстана ждут вылета из Грузии на родину
16:21Их нужно уничтожать: Токаев приказал ликвидировать террористов и поблагодарил ОДКБ
16:01Что ждет экономику Грузии в 2022 году: прогнозы экспертов
15:47В Грузии женщина выиграла 100 тысяч лари в ковид-лотерею
15:18Лейбористская партия решила прекратить бойкот парламента Грузии?
14:41Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации
14:16Авиарейс Кутаиси-Атырау отложили во второй раз
13:44Президент Казахстана отдал приказ открывать огонь на поражение по террористам
13:26За сутки количество инфицированных "омикроном" в Грузии увеличилось почти вдвое
13:26Хидирбегишвили: "Революция" в Казахстане перед переговорами с Россией очень выгодна США
13:01Когда болеть за наших: анонс спортивных событий на 2022 год
12:23Ковид-статистика в Грузии: Тбилиси лидирует по количеству инфицированных