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В Батуми идет спасательная операция - в море ищут мужчину
В Батуми идет спасательная операция - в море ищут мужчину
По словам очевидцев, в море уже нашли телефон и кошелек, но поиски тела продолжаются 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T18:59+0400
2022-01-07T18:59+0400
2022-01-07T18:59+0400
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батуми
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Мужчину средних лет ищут в море в городе Батуми, сообщает телеканал Мтавари.В настоящее время на берегу моря мобилизованы водолазы и спасатели, поисковые работы ведутся уже несколько часов, сообщает телеканал.По одной из версий, в четверг мужчина средних лет упал с моста возле ресторана "Сан-Ремо".По словам местных жителей, водолазы нашли в море телефон и кошелек, но тело еще не обнаружено.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, батуми, спасатели, черное море
В Батуми идет спасательная операция - в море ищут мужчину
По словам очевидцев, в море уже нашли телефон и кошелек, но поиски тела продолжаются
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Мужчину средних лет ищут в море в городе Батуми, сообщает телеканал Мтавари.
В настоящее время на берегу моря мобилизованы водолазы и спасатели, поисковые работы ведутся уже несколько часов, сообщает телеканал
.
По одной из версий, в четверг мужчина средних лет упал с моста возле ресторана "Сан-Ремо".
По словам местных жителей, водолазы нашли в море телефон и кошелек, но тело еще не обнаружено.
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