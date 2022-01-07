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В соборе Святой Троицы в Тбилиси проходит Рождественское богослужение
В соборе Святой Троицы в Тбилиси проходит Рождественское богослужение
Патриарх Грузии обратился к пастве с Рождественской эпистолой 07.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-07T00:59+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В Кафедральном соборе Святой Троицы проходит Рождественская литургия.В Грузии, как православной стране, отмечают Рождество Христово 7 января. На праздничном богослужении присутствуют президент страны Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили, другие официальные лица.Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа II обратился к пастве с Рождественской эпистолой, в которой призвал население страны стойко противостоять общему для всего мира испытания - пандемии коронавируса."Каждый из нас несет свой крест, но бывают и общие испытания, такие, как пандемия сегодня. Люди впали в отчаяние от постоянной негативной информации, изоляцией, смертностью… Это правда, что жертва велика, и осторожность всенеобходима, но мы не должны поддаваться отчаянию или бояться. Нас должна укреплять вера в то, что смерть это не конец существования, потому что человеческая душа бессмертна", - говорится в эпистоле.Православное Рождество начинают праздновать 6 января с появлением первой звезды. Праздник, по обычаю, проводят в кругу семьи, с родными и близкими. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, рождество, грузия - ес

В соборе Святой Троицы в Тбилиси проходит Рождественское богослужение

00:59 07.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer Праздничная церковная служба в кафедральном соборе Самеба (Святой Троицы)
Праздничная церковная служба в кафедральном соборе Самеба (Святой Троицы) - Sputnik Грузия, 1920, 07.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Патриарх Грузии обратился к пастве с Рождественской эпистолой
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В Кафедральном соборе Святой Троицы проходит Рождественская литургия.
В Грузии, как православной стране, отмечают Рождество Христово 7 января. На праздничном богослужении присутствуют президент страны Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили, другие официальные лица.
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа II обратился к пастве с Рождественской эпистолой, в которой призвал население страны стойко противостоять общему для всего мира испытания - пандемии коронавируса.

"Каждый из нас несет свой крест, но бывают и общие испытания, такие, как пандемия сегодня. Люди впали в отчаяние от постоянной негативной информации, изоляцией, смертностью… Это правда, что жертва велика, и осторожность всенеобходима, но мы не должны поддаваться отчаянию или бояться. Нас должна укреплять вера в то, что смерть это не конец существования, потому что человеческая душа бессмертна", - говорится в эпистоле.
Православное Рождество начинают праздновать 6 января с появлением первой звезды. Праздник, по обычаю, проводят в кругу семьи, с родными и близкими.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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