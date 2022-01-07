https://sputnik-georgia.ru/20220107/za-sutki-kolichestvo-infitsirovannykh-omikronom-v-gruzii-uvelichilos-pochti-vdvoe-263442747.html

За сутки количество инфицированных "омикроном" в Грузии увеличилось почти вдвое

За сутки количество инфицированных "омикроном" в Грузии увеличилось почти вдвое

Для сравнения, количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования по состоянию на 5 января составляло всего 335 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T13:26+0400

2022-01-07T13:26+0400

2022-01-07T14:29+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. В Грузии к этому времени подтверждено 600 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", об этом сообщает пресс-служба Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Первые два случая инфицирования "омикроном" в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Оба случая завезены из-за пределов страны. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.Для сравнения, количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования по состоянию на 5 января составляло всего 335, а еще днем ранее – 4 января, было зафиксировано лишь 159 случаев."Скорость его распространения быстрее примерно в три-четыре раза или даже еще больше, чем распространенных до сих пор штаммов", - сказал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.За последние сутки в Грузии зарегистрировано 4 234 новых случая инфицирования COVID-19, скончались 46 человек.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают населения соблюдать меры предосторожности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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