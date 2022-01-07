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Здравоохранение в Грузии: самые главные cобытия и достижения 2021 года

Здравоохранение в Грузии: самые главные cобытия и достижения 2021 года

Рассказываем о ключевых проектах, событиях и достижениях Грузии в сфере здравоохранения, медицины и социальной защиты в 2021 году

2022-01-07T09:20+0400

2022-01-07T09:20+0400

2022-01-07T10:29+0400

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Основные силы Минздрава Грузии, как и аналогичных ведомств по всему миру, в 2021 году были брошены на борьбу с пандемией. Коронавирус привел к сбоям в оказании плановых услуг пациентам, в связи с чем в стране были разработаны новые программы по перераспределению и повышению квалификации медперсонала, а также созданию новых платформ в целях укрепления национальной системы здравоохранения и поддержания основных ее функций.Первичная медицинаРеформа в сфере первичной медицины, которая стартовала 1 июня 2021 года, включает в себя: Реформа также предусматривает улучшение не только финансового, но и физического доступа к услугам первичной медико-санитарной помощи, для которых одним из важных инструментов является внедрение систем телемедицины. Минздрав ведет активную работу по всем вышеперечисленным направлениям.Внедрение Социального кодексаНа пленарном заседании парламента 28 апреля бывший министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе анонсировала масштабную социальную реформу и разработку Социального кодекса. Кодекс будет основан на успешном опыте передовых стран.Что такое Социальный кодекс? Это документ, который определяет нормы социального обеспечения и устанавливает минимальный уровень социальной помощи в таких областях, как медицинское лечение, пособия по болезни, безработице, старости, в связи с трудовым увечьем, содержанием семьи, материнством, инвалидностью, потерей кормильца и так далее. Социальный кодекс должен стать правовой гарантией удовлетворения потребностей на всех этапах жизни человека. Достижения "Медицинского холдинга Грузии"В феврале 2020 года с целью совершенствования управления государственными клиниками Минздрав инициировал создание "Медицинского холдинга Грузии" (Georgian Medical Holding). Его цель - обеспечить и продвигать здоровую конкуренцию между государственными клиниками и частным сектором.Благодаря работе холдинга во время пандемии коечный фонд во всех клиниках холдинга увеличился на 65%. Холдинг успешно управлял более чем 130 карантинными зонами и ковид-гостиницами по всей стране. С марта 2021 года Холдинг участвует в процессе иммунизации. Были введены в действие мобильные центры иммунизации, укомплектованы мобильные бригады. На сегодняшний день на прививочных пунктах холдинга проведено около полумиллиона прививок, что составляет 25% от общего числа.Georgian Medical Holding взял на себя еще одну функцию: он управляет центральной онлайн-клиникой для выявления подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19, правильного направления пациентов к специалистам, ведения лечения в домашних условиях и мониторинга процессов, отслеживания случаев COVID-19.В 2022 году в планах холдинга: постепенно отремонтировать и оснастить все клиники, находящиеся под его управлением, техническим оборудованием. На завершающем этапе находятся - переговоры с Европейским инвестиционным банком, который профинансирует восстановление и ремонт объектов.Новая техника и оборудованиеНе менее загруженной была работа Центра координации действий в чрезвычайных ситуациях и экстренной помощи. В 2021 году парк скорой помощи пополнился 33 единицами внедорожников и 9 реанимационными машинами.Завершено строительство и восстановление 341 сельской амбулатории, 50 сельских амбулаторий оснащены телемедицинским оборудованием, что значительно повысит качество удаленных квалифицированных медицинских услуг.Создан информационный портал COVID-коек, где клиники обновляют данные в текущем режиме. Это позволяет быстро находить информацию о свободной койке.Кроме того, была создана онлайн-платформа для сельских врачей, с помощью которой они проходят обучение на ежедневной основе. Врачи могут получить обновленную информацию о медицинских протоколах и руководствах.В ближайших планах на 2022 год построить и отремонтировать тбилисские региональные службы Центра координации и экстренной помощи. Все филиалы будут соответствовать международным стандартам, в них будут укомплектованы кадры с учетом специфики скорой помощи и созданы все условия для работы персонала на местах.С 2022 года планируется внедрение медицинских мотоциклов, что позволит фельдшерам-мотоциклистам оказывать быструю и эффективную медицинскую помощь.В 2022 году центр начнет использовать переносной кислородный генератор POGS (Portable Oxygen Generator System). Система поможет центру снизить затраты на закупку кислорода и упростит логистические процессы.Телемедицина и цифровое здравоохранениеВ 2021 году с целью развития цифрового здравоохранения состоялось первое заседание по Совместному проекту ЕС и ООН "Использование телемедицины и цифрового здравоохранения во время пандемии COVID-19 и ее последствий". В рамках этого проекта 200 сельских амбулаторий будут оснащены медицинским оборудованием для ведения легких случаев COVID-19, охраны материнства и раннего развития детей.Кроме того, планируется оснастить 50 сельских амбулаторий телемедицинским оборудованием, что будет направлено на улучшение диагностики и лечение основных неинфекционных заболеваний.На встрече стороны также обсудили развитие платформы телемедицины и развитие коммуникационной платформы для оказания медицинских услуг в горных и труднодоступных районах. Цель проекта - способствовать здоровью и благополучию человека.Проект будет реализован в сотрудничестве с ЕС, Министерством здравоохранения , Всемирной организацией здравоохранения, Фондом ООН в области народонаселения, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Управлением ООН по обслуживанию проектов.Трудовой словарьСлужба инспекции труда в 2021 году начала информационную кампанию для распространения данных об обновленном трудовом кодексе и повышении осведомленности граждан о внесенных в него изменениях – "Трудовой словарь".В рамках кампании были созданы видеоролики и плакаты по следующим темам: недискриминационная среда на рабочем месте, защита от сексуальных домогательств, принцип разумного приспособления, трудовой договор, стажировка, рабочее время, сверхурочная работа, отпуск по беременности и родам и сотрудничество между работодателями и работниками.Подробная информация о кампании и подготовленных материалах размещена в социальных сетях Facebook, LinkedIn и Instagram. Здесь пользователи могут задать вопросы юристам в форме личного сообщения и получить квалифицированную, исчерпывающую информацию по вопросам трудовых отношений.Информационная кампания "Трудовой словарь" инициирована Грузинским прогрессивным форумом и поддерживается USAID, Фондом Фридриха Эберта, Центром солидарности и посольством Норвегии.Кардиохирургия и онкологические пациентыВ 2021 году государство в рамках тарификации оказания кардиохирургических услуг начало финансировать дорогостоящие устройства-дефибрилляторы для кардиохирургических клиник. Гражданам приходится оплачивать только стоимость медицинских услуг для клиник, которая составляет от 0 до 20% в зависимости от социального статуса. В результате сумма, которую должны оплатить граждане, снизилась с 20 тысяч до 700 лари. В течение года кардиодефибрилляторы были бесплатно доставлены 287 бенефициарам, а стоимость услуг кардиохирургии снизилась на 28,2%.Также был сделан важный шаг по расширению доступа к медицинской помощи для больных раком. Лимиты лечения онкологических заболеваний (химиотерапия, гормональная и лучевая терапия) увеличены на 8 тысяч лари.Универсальная программа здравоохранения полностью интегрирована в компонент обеспечения лекарствами для лечения хронических заболеваний. Отрегулированы система и условия оплаты клиник.Национальное агентство здравоохранения создано для значительного улучшения географического и финансового доступа населения к высококачественной медицинской помощи.Как боролись с ковид-пандемией в ГрузииФевраль 2021 года – до Грузии добрался британский штамм коронавируса. Далее, 15 марта – началась вакцинация препаратом AstraZeneca, после того как 43 200 доз британо-шведской вакцины доставили в страну. Еще спустя 10 дней, 25 марта, Грузия получила 29 250 доз Pfizer.Девятнадцатого марта – после прививки AstraZeneca от анафилактического шока скончалась 27-летняя медсестра из Ахалцихе Меги Бакрадзе. Минздрав Грузии решил прекратить вакцинацию населения препаратом AstraZeneca в поликлиниках и продолжить ее лишь в многопрофильных больницах. AstraZeneca теперь рекомендовалась для лиц старше 55 лет. К вакцине возникло недоверие, и кроме медработников в иммунизации решили привлечь риск-группы.Четвертого мая - в Грузии началась вакцинация населения вакциной китайского производства Sinopharm. Для управления процессом по всей стране было мобилизовано 30 медицинских пунктов, затем еще около 50. Sinopharm стал третьей вакциной, которая поступила в страну после AstraZeneca и Pfizer.Руководство Министерства здравоохранения Грузии сразу же заявило о далеко идущих планах – к концу 2021 году как минимум должны были вакцинировать 60% взрослого населения – около 1,7 млн человек, по 20-25 тысяч в сутки.Июнь – в стране началась массовая вакцинация, после того как Грузия получила миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac. Через месяц в страну поступил еще один миллион этих вакцин – по 500 тысяч каждой.Июнь - "дельта" штамм добрался до Грузии. Он получил название в честь одной из букв греческого алфавита. В начале июня глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил о первых случаях инфицирования в Грузии индийским штаммом коронавиурса. К 24 июня таких случаев было уже 20. Вскоре "дельта" штамм стал доминирующим, полностью вытеснив британский. Уже спустя полтора месяца в Грузии было выявлено два случая заражения штаммом "дельта плюс"."Дельта плюс" стал новым вариантом так называемого штамма "дельта" (индийский штамм), который впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. Новый штамм позволил вирусу быстрее связываться с клетками легких человека, число инфицированных сразу же увеличилось.Ковид-паспортаС 1 декабря 2021 года в Грузии начала действовать система ковид-паспортов или, как их еще принято называть, "зеленых паспортов". Посещать общественные места, такие как рестораны, развлекательные заведения – кино, театры, музеи, теперь можно лишь с QR-кодом."Ковид-паспорт" - это электронный документ, в который вносятся данные о ковид-статусе гражданина: прохождение полного курса вакцинации, сроки перенесенной болезни, результаты ПЦР-тестов. Его получает человек в нескольких случаях – если человек полностью вакцинирован, переболел ковидом, или те, кто имеет отрицательные результаты ПЦР-тестирования (срок действия - 72 часа с момента получения результатов) или сдал отрицательный быстрый-тест на антиген с 24-часовой валидностью.20 декабря - "омикрон" появился ГрузииНовый штамм коронавируса "омикрон" выявили в Грузии 20 декабря. Из 10 подозрительных случаев, изучаемых лабораторно, два оказались новым штаммом. Первыми инфицированными оказались 24-летняя молодая женщина и 26-летний мужчина. К слову, оба пациента прошли полный курс вакцинации. После изучения их контактов было выявлено еще 22 инфицированных. К концу года случаи "омикрона" в стране приблизились к сотне.Смена главы Минздрава ГрузииВ конце декабря пост министра нового министра здравоохранения Грузии занял бывший замминистра обороны страны Зураб Азарашвили. Он сменил на этой должности Екатерину Тикарадзе, которая возглавляла министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты с июня 2019. У Азарашвили большой опыт работы банкиром, проработал в банковской системе с 2000 по 2020 год. Далее возглавлял тбилисский авиационный завод "Тбилавиамшени", государственный военный научно-технический центр "Дельта". Со 2 февраля 2021 года был заместителем министра обороны Грузии.Представляя нового главу ведомства, премьер-министр Ираклий Гарибашвили отметил, что Азарашвили зарекомендовал себя как хороший менеджер. По его словам, новый министр является крайне добросовестным и образованным человеком. Премьер также подчеркнул важность управления министерством с бюджетом в 6 миллиардов лари, что является третью всего бюджета. Новый министр здравоохранения, в свою очередь, выразил уверенность, что при поддержке правительства справится с руководством ведомства, которое стоит перед огромными вызовами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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