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Женщины с детьми и пожилые люди среди протестующих в Казахстане - видео

Женщины с детьми и пожилые люди среди протестующих в Казахстане - видео

В казахстанском Актау на ночной митинг собралось еще больше людей, чем ранее. Вечером на центральную площадь города пришли женщины с детьми и пожилые люди... 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T10:11+0400

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2022-01-07T10:11+0400

видео

казахстан

мультимедиа

беспорядки

акции протеста

ситуация в казахстане

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Еще днем в четверг большая часть участников протестов в Актау разошлась по домам. Однако к вечеру люди снова вышли на улицы. Актау — один из двух городов страны, где одновременно с Жанаозен вспыхнули первые митинги с начала года. Люди вышли на улицы из-за повышения цен на сжиженный газ. Теперь протесты и беспорядки распространились на весь Казахстан.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Хотя власти страны уже распорядились ввести госрегулирование цен на газ и бензин на полгода, напряженность лишь усилилась. По всему Казахстану происходят стычки протестующих с полицией и военными, мародеры грабят государственные учреждения, магазины и крупные организации. Есть погибшие и раненые. В стране введен режим ЧП, по просьбе руководства Казахстана туда отправляются миротворческие силы ОДКБ.

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