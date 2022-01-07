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Женщины с детьми и пожилые люди среди протестующих в Казахстане - видео
Женщины с детьми и пожилые люди среди протестующих в Казахстане - видео
В казахстанском Актау на ночной митинг собралось еще больше людей, чем ранее. Вечером на центральную площадь города пришли женщины с детьми и пожилые люди... 07.01.2022, Sputnik Грузия
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видео
казахстан
мультимедиа
беспорядки
акции протеста
ситуация в казахстане
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Еще днем в четверг большая часть участников протестов в Актау разошлась по домам. Однако к вечеру люди снова вышли на улицы. Актау — один из двух городов страны, где одновременно с Жанаозен вспыхнули первые митинги с начала года. Люди вышли на улицы из-за повышения цен на сжиженный газ. Теперь протесты и беспорядки распространились на весь Казахстан.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Хотя власти страны уже распорядились ввести госрегулирование цен на газ и бензин на полгода, напряженность лишь усилилась. По всему Казахстану происходят стычки протестующих с полицией и военными, мародеры грабят государственные учреждения, магазины и крупные организации. Есть погибшие и раненые. В стране введен режим ЧП, по просьбе руководства Казахстана туда отправляются миротворческие силы ОДКБ.
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видео, казахстан, мультимедиа, беспорядки, акции протеста, ситуация в казахстане, видео

Женщины с детьми и пожилые люди среди протестующих в Казахстане - видео

10:11 07.01.2022
© video: Sputnik /
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В казахстанском Актау на ночной митинг собралось еще больше людей, чем ранее. Вечером на центральную площадь города пришли женщины с детьми и пожилые люди. Смотрите видео Sputnik с места событий
Еще днем в четверг большая часть участников протестов в Актау разошлась по домам. Однако к вечеру люди снова вышли на улицы. Актау — один из двух городов страны, где одновременно с Жанаозен вспыхнули первые митинги с начала года. Люди вышли на улицы из-за повышения цен на сжиженный газ. Теперь протесты и беспорядки распространились на весь Казахстан.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Хотя власти страны уже распорядились ввести госрегулирование цен на газ и бензин на полгода, напряженность лишь усилилась. По всему Казахстану происходят стычки протестующих с полицией и военными, мародеры грабят государственные учреждения, магазины и крупные организации. Есть погибшие и раненые. В стране введен режим ЧП, по просьбе руководства Казахстана туда отправляются миротворческие силы ОДКБ.
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